Dronele Gărzii de Mediu au surprins un buldozer care îngropa gunoaie în Bihor. Primarul: „Asta am făcut și până acum”

Dronele din dotarea Gărzii de Mediu se dovedesc, încă o dată, foarte utile. Cu ajutorul lor, în Bihor, a fost surprins un buldozer care — spun comisarii — îngropa gunoaiele aruncate la marginea drumului.

Primarul localității spune însă că utilajul încerca doar să facă un drum spre groapa de gunoi și că va contesta amenda de 70.000 de lei pe care a primit-o.

Drona a surprins utilajul în acțiune

Drona a fost ridicată vineri la amiază, în comuna Ciumeghiu, după ce comisarii Gărzii de Mediu au primit un pont. Informațiile s-au adeverit.

Alin Sălăjan — comisar Garda de Mediu Bihor: „După ce am ridicat drona, nu după mult timp, am și descoperit o suprafață de cca 2 ha și, în același timp, pe zonă, un excavator care încerca să ascundă, să îngroape aceste deșeuri."

Excavatorul fusese închiriat de primărie, de la o firmă privată, au aflat comisarii.

Alin Sălăjan — comisar Garda de Mediu Bihor: „Urmare a celor constatate, noi am dat o amendă de 70.000 de lei și am confiscat acest utilaj."

Primarul neagă că utilajul ascundea deșeuri

Primarul comunei spune însă că utilajul nu încerca să ascundă dezastrul de la marginea localității.

Sorin Huple — primar Ciumeghiu: „Nu acoperea nimic, noi pregăteam drumul, să avem acces la groapă, să o putem salubriza. Asta am făcut și până acum, n-am îngropat absolut nimic, cu buldozerul nu poți să-ngropi. Amenda, noi, oricum, o vom contesta, noi avem filmări, avem probe."

Instanța va stabili dacă amenda va fi anulată sau nu.

Comisarii Gărzii de Mediu atrag atenția că dronele cu infraroșu — care pot filma inclusiv pe timp de noapte — vor fi folosite din ce în ce mai des.

