Orașele din România care transformă gropile de gunoi în spații verzi, cu fonduri UE

Tot mai multe orașe europene transformă fostele gropi de gunoi în spații verzi sau parcuri fotovoltaice. Se întâmplă inclusiv la noi în țară. Multe proiecte sunt finanțate din fonduri nerambursabile.

Planul este că, până în 2030, 100 de orașe din Uniunea Europeană să devină neutre din punct de vedere climatic.

La Brașov, la periferia orașului, municipalitatea lucrează simultan la transformarea unei rampe de resturi menajere și a uneia de reziduuri industriale, care a aparținut unei uzine, închisă la începutul anilor '90.

Sorin Toarcea, purtător de cuvânt primăria Brașov: „Ambele depozite de deșeuri sunt inerte, deci nu e necesară transportarea deșeurilor, ci trebuia doar reamenajate, remodelate. În total vor fi plantați pe ambele rampe undeva la aproape 30.000 de arbori și arbuști, vor fi amenajate zone de drumuri pe care oamenii se vor putea plimba”.

Primăria a evitat astfel închiderea clasică a depozitelor, soluție ce presupune costuri uriașe. În plus, zona de periferie va fi înfrumusețată. Pentru acest proiect, la începutul lunii au fost solicitate 20 de milioane de euro, fonduri europene.

La Sibiu, fosta groapă de gunoi de la ieșirea din oraș va deveni parc fotovoltaic, cu peste 10.000 de panouri solare. Investiția de 40 de milioane de lei vă reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 4 tone.

Mirela Gligore, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sibiu: „În luna septembrie am inițiat această procedura de achiziție pentru elaborarea proiectului tehnic și pentru execuția lucrărilor de amenajare. S-au depus 8 oferte, care au intrat în evaluare. Pentru a completa acest proiect, primăria Sibiu intenționează să acceseze fonduri europene în cadrul Fondului de Modernizare pentru amenajarea și a unor sisteme de stocare a energiei produse de acest parc."

Inițiative asemănătoare sunt și în Galați, Satu Mare ori Suceava. În state europene se găsesc și exemple mai ambițioase.

Grațian Mihăilescu, fondator Urbanize Hub, expert al Comisiei Europene: „Am văzut proiecte în Cracovia, mai aproape, unde s-a creat un incinerator de gunoi, care produce energie, sau în Barcelona, care reciclează gunoiul și îl reutilizează fie pentru energie, fie pentru reutilizarea ambalajelor de plastic”.

Astfel de inițiative sunt pași concreți prin care se poate ajunge la neutralitate climatică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













