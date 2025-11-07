Orașele din România care transformă gropile de gunoi în spații verzi, cu fonduri UE

Stiri actuale
07-11-2025 | 09:18
×
Codul embed a fost copiat

Tot mai multe orașe europene transformă fostele gropi de gunoi în spații verzi sau parcuri fotovoltaice. Se întâmplă inclusiv la noi în țară. Multe proiecte sunt finanțate din fonduri nerambursabile.

autor
Ciprian Pârvu,  Octavian Moldovan

Planul este că, până în 2030, 100 de orașe din Uniunea Europeană să devină neutre din punct de vedere climatic.

La Brașov, la periferia orașului, municipalitatea lucrează simultan la transformarea unei rampe de resturi menajere și a uneia de reziduuri industriale, care a aparținut unei uzine, închisă la începutul anilor '90.

Sorin Toarcea, purtător de cuvânt primăria Brașov:Ambele depozite de deșeuri sunt inerte, deci nu e necesară transportarea deșeurilor, ci trebuia doar reamenajate, remodelate. În total vor fi plantați pe ambele rampe undeva la aproape 30.000 de arbori și arbuști, vor fi amenajate zone de drumuri pe care oamenii se vor putea plimba”.

Primăria a evitat astfel închiderea clasică a depozitelor, soluție ce presupune costuri uriașe. În plus, zona de periferie va fi înfrumusețată. Pentru acest proiect, la începutul lunii au fost solicitate 20 de milioane de euro, fonduri europene.

Citește și
O femeie din Regatul Unit și-a aruncat din greșeală inelul de logodnă și verigheta. Cum le-a recuperat
O femeie din Regatul Unit și-a aruncat din greșeală inelul de logodnă și verigheta. Cum le-a recuperat

La Sibiu, fosta groapă de gunoi de la ieșirea din oraș va deveni parc fotovoltaic, cu peste 10.000 de panouri solare. Investiția de 40 de milioane de lei vă reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 4 tone.

Mirela Gligore, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sibiu: „În luna septembrie am inițiat această procedura de achiziție pentru elaborarea proiectului tehnic și pentru execuția lucrărilor de amenajare. S-au depus 8 oferte, care au intrat în evaluare. Pentru a completa acest proiect, primăria Sibiu intenționează să acceseze fonduri europene în cadrul Fondului de Modernizare pentru amenajarea și a unor sisteme de stocare a energiei produse de acest parc."

Inițiative asemănătoare sunt și în Galați, Satu Mare ori Suceava. În state europene se găsesc și exemple mai ambițioase.

Grațian Mihăilescu, fondator Urbanize Hub, expert al Comisiei Europene: „Am văzut proiecte în Cracovia, mai aproape, unde s-a creat un incinerator de gunoi, care produce energie, sau în Barcelona, care reciclează gunoiul și îl reutilizează fie pentru energie, fie pentru reutilizarea ambalajelor de plastic”.

Astfel de inițiative sunt pași concreți prin care se poate ajunge la neutralitate climatică.

Kilogramele în plus sunt un pericol pentru sănătate. Formula prin care îți poți calcula greutatea ideală

Sursa: Pro TV

Etichete: fonduri europene, groapa de gunoi, spatiu verde,

Dată publicare: 07-11-2025 09:15

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Amendă de 10.000 de lei pentru un bărbat care a aruncat deșeuri în pădure. Obiectele care l-au dat de gol
Stiri actuale
Amendă de 10.000 de lei pentru un bărbat care a aruncat deșeuri în pădure. Obiectele care l-au dat de gol

10.000 de lei este amenda primită de un bărbat de 52 de ani din județul Bacău care a aruncat gunoi la marginea unei păduri.

O femeie din Regatul Unit și-a aruncat din greșeală inelul de logodnă și verigheta. Cum le-a recuperat
Stiri Diverse
O femeie din Regatul Unit și-a aruncat din greșeală inelul de logodnă și verigheta. Cum le-a recuperat

O femeie din Regatul Unit a lăudat echipa care a muncit ore întregi pentru a-i găsi verigheta și inelul de logodnă pierdute, după ce acestea au fost aruncate din greșeală la gunoi în timpul curățeniei în casă.

Ca să îi prindă pe cei care aruncă deșeuri ilegale, Garda de Mediu folosește drone pentru a-i filma din aer
Stiri actuale
Ca să îi prindă pe cei care aruncă deșeuri ilegale, Garda de Mediu folosește drone pentru a-i filma din aer

Gropile de gunoi clandestine sau deşeurile ilegale sunt filmate de acum cu drone de comisarii gărzilor de mediu.

Românii nu mai aruncă uleiul de gătit uzat la canalizare. Sunt colectate cantități tot mai mari de la populație, și folosite
Stiri Sociale
Românii nu mai aruncă uleiul de gătit uzat la canalizare. Sunt colectate cantități tot mai mari de la populație, și folosite

Românii reciclează tot mai mult ulei uzat, care nu mai ajunge la gunoi sau în sistemul de canalizare - ci în containere speciale.

Recomandări
Surse: Percheziții la combinatul Liberty Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom
Stiri actuale
Surse: Percheziții la combinatul Liberty Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom

Poliția şapte percheziţii domiciliare, vineri dimineaţă, pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi în Bucureşti, la sediul social al combinatului Liberty Galaţi, precum şi la membri din Consiliul de Administraţie al societăţii, potrivit surselor Agerpres.

LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte
Black Friday 2025
LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte

Black Friday 2025 a început oficial la eMAG, marcând startul celor mai mari reduceri din an. Promoțiile se desfășoară în timp real, cu stocuri actualizate și oferte care atrag atenția cumpărătorilor din toată țara.

PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului
Stiri Politice
PSD își alege azi noua conducere. Emoții mari pentru Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia partidului

Social-democrații se reunesc, vineri, într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Noiembrie 2025

35:51

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28