Amendă de 10.000 de lei pentru un bărbat care a aruncat deșeuri în pădure. Obiectele care l-au dat de gol

19-10-2025 | 09:23
10.000 de lei este amenda primită de un bărbat de 52 de ani din județul Bacău care a aruncat gunoi la marginea unei păduri.

Daniel Moldovan

Jandarmii au descoperit mormanul de deșeuri și l-au identificat pe făptaș după ce au găsit, printre gunoaie, colete care conțineau datele acestuia.

Individul a fost chemat la audieri, unde a recunoscut că a cărat cu mașina lui deșeurile pe care le-a aruncat.

Pe lângă amendă, el a fost obligat să strângă toate gunoaiele aruncate pe domeniul public.

