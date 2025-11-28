Tone de haine din România ajung la groapa de gunoi, pentru că nu reușim să le reciclăm. Ce sunt hainele „preloved”

România implementează cu mare greutate colectarea separată a textilelor, iar tone de haine vechi ajung în continuare la gunoi, în loc să fie reciclate.

Încă și mai grav, alte tone de deșeuri sfârșesc în gropile de gunoi după ce intră în țară fiind declarate în acte “produse second-hand”, spune Alex Laibăr, director executiv al Coaliției pentru Economie Circulară (CERC), invitat la PRO Verde.

El avertizează că România nu are infrastructura necesară reciclării hainelor și că gradul de circularitate al economiei ne plasează pe ultimul loc în UE.

Lipsa infrastructurii și rezistența la schimbare blochează orice progres real.

Alex Laibăr: “Statistica europeană spune că gradul de circularitate a economiei românești este de 1,3%. Media europeană e de 13, iar campionii sunt Olanda, care au undeva la 35%.

Ce înseamnă acest grad de circularitate? Înseamnă rata de reutilizare circulară a materialelor dintr-o economie. De ce suntem noi pe acest ultim loc? Pentru că în primul rând, raportările noastre nu sunt eficiente.

Probabil că am sta un pic mai bine dacă datele ar fi colectate bine la nivel național, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că există o rezistență la schimbare atât a industriei, cât și a administrației publice.”

Ce sunt hainele “preloved”

Pe de altă parte, piața hainelor „preloved” (trad: îndrăgite înainte) se dezvoltă rapid și este considerată o parte importantă a soluției, spune Laibăr.

Preloved este, de fapt, un sinonim mai “cald” și mai prietenos al noțiunii de „second hand”, menită să atragă un public mai larg, interesat de sustenabilitate.

„În România piața arată foarte bine. Sunt multe magazine de textile second-hand… Ele sunt frecventate nu neapărat de oameni cu venituri reduse, ci și de cei care caută lucruri de calitate foarte bună la un preț foarte mic. Multe dintre ele sunt aproape noi sau chiar noi, discutăm aici și de capete de stocuri, de lucruri care ajung din marile magazine în aceste rețele”, spune reprezentantul CERC.

“Circular Monday” versus Black Friday

La nivel de comportament individual, Laibăr spune că soluțiile pentru a crește gradul de circularitate sunt simple, dar cer gândire critică.

Alex Laibăr: „Marketing-ul a ajuns la niște niveluri de subtilitate absolut deosebite și atunci când crezi că ai nevoie de ceva, e pentru că l-ai văzut de 100 de ori. Ar trebui să ne gândim de mai multe ori înainte de a lua o decizie de cumpărare… Chiar am nevoie de acest lucru? Oare nu mă pot descurca fără el?”

Pentru a contrabalansa Black Friday, ocazie cu care supraconsumul intră pe turație maximă, există acum Circular Monday, o inițiativă globală pentru consum responsabil, ‘sărbătorită’ și la noi în țară.

„Circular Monday e o contrapondere la Black Friday… Ea încearcă să atragă atenția asupra consumului exagerat și să ofere alternative locale. Fenomenul este global, a început în 2017 în Suedia și crește de la an la an”, spune Laibăr.

