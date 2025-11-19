Groapă de gunoi de peste 150 de metri lungime, în Marea Britanie. Curățarea va costa 25 mil. lire sterline

La marginea unei șosele din Marea Britanie a răsărit un munte de gunoaie. O anchetă a jurnaliștilor a scos la iveală că resturile au fost aruncate de mai multe firme care transportă ilegal deșeuri.

Autoritățile locale se plâng că operațiunile de curățare vor costa în jur de 25 de milioane de lire sterline.

Spațiul verde aflat chiar lângă autostrada ce leagă Oxford de Birmingham arată acum ca o groapă de gunoi.

Rachael Venables, Sky News: „Infractorii s-au prins că transporturile ilegale de deșeuri aduc un profit uriaș. Să arunci gunoaie în zone precum aceasta îți poate aduce încasări de zeci de mii, dacă nu chiar de sute de mii, ori de milioane de lire, pentru că astfel nu mai plătești taxele mari impuse pentru sortarea corectă a deșeurilor. Vorbim de un profit uriaș, dar la un cost enorm pentru mediu”.

Jurnaliștii britanici au descoperit că în spatele afacerii ilegale cu deșeuri se află o grupare de crimă organizată bine pusă la punct. Autoritățile îi caută pe vinovați.

Soundbite Laura Reinke, ecologist: „Este cel mai grav caz de poluare a apelor și a solului înregistrat în această zonă. Este o condamnare la moarte pentru râul Cherwell care este chiar în imediata apropiere a gunoiului”.

Imaginile din satelit arată că infractorii au început, în martie, să aducă deșeuri lângă șoseaua de mare viteză. În doar câteva luni, mormanul a ajuns la peste 10 metri înălțime și se întinde pe o lungime de peste 150 de metri.

Specialiștii au estimat că ar avea nevoie de circa 25 de milioane de lire pentru a curăța locul - o sumă care depășește cu mult bugetul anual al autorităților locale.

Soundbite Laura Reinke, ecologist: „Ce trebuie făcut imediat este să se aloce fonduri de urgență pentru a curăța apa râului, pentru ca ea să fie sigură pentru viețuitoarele și plantele care trăiesc în adânc și pentru animalele care se adapă din ea”.

Rachael Venables, Sky News: „Acum, autoritățile au două probleme mari de rezolvat. În primul rând, să găsească vinovații, apoi, să vadă cum vor curăța tot ce este aici, desigur, cu un cost uriaș”.

