„Orașul gunoaielor” din România. Se formează grămezi de deșeuri lângă insulele ecologice care au înlocuit pubelele

Se adună grămezi de gunoaie lângă insulele ecologice din Arad, care ar trebui să ajute la colectarea deșeurilor din gospodării. Oamenii spun că uneori sistemul nu funcționează, așa că se văd nevoiți să abandoneze pungile cu resturi lângă ele.

În alte cazuri, localnicii susțin că persoane străine aruncă noaptea obiecte vechi în zona containerelor. Amenzile pentru cei prinși sunt de zeci de mii de lei.

În Arad sunt montate aproape 150 de insule ecologice, amplasate în locul vechilor pubele de gunoi. Funcționează pe bază de cartelă și sunt destinate strict locatarilor din acele zone. Însă pe lângă ele au început să se adune grămezi de gunoaie, iar explicațiile sunt diverse.

Bărbat: Nu respectă nimeni, nici gunoierii nu respectă, sunt pline containerele și bagă oamenii saci și nu mai intră înăuntru.

Bărbat: Oamenii aruncă gunoaiele pe jos, ba unii nu au cartele, trebuiau să lase cum a fost.

Ce amenzi riscă oamenii

Cei care sunt prinși de poliție că aruncă deșeuri pot fi amendați cu până la 45.000 de lei, în cazul persoanelor fizice, și 70.000 de lei, în cazul firmelor.

Ralu Cotrău, purtător de cuvânt Primăria Arad: Majoritatea situațiilor sunt generate de cetățeni care nu sunt arondați respectivelor insule, nu au acces la ele, prin urmare aleg să abandoneze deșeurile în proximitatea acestora.

În Arad, ar fi necesare 400 de astfel de insule.

