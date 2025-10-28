„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Doar că unele firme care transportă deşeuri nu s-au limitat la asta şi nici nu se tem de autorităţi. „Inspectorul Pro”, a urmărit îndeaproape situaţia, şi a surprins, o serie de ilegalităţi.

Malurile Argeșului sunt o mare afacere, atât pentru societăţile care fac bani din balastiere cât şi pentru firmele care trăiesc din îngroparea molozului. În timp ce unii excavează şi vând pietriş şi nisip, alţii astupă gropile la loc, cu deşeuri.

Timp de o lună, „Inspectorul Pro” a filmat cu drona activităţi ilegale lângă albia râului. Am descoperit nereguli mari în rândul celor care fac bani aici.

Plastic și deșeuri nepermise în loc de moloz

Aurel Coman reprezintă firma Safe Max Building SRL. Din extrasul de carte funciară rezultă că Aurel Coman deţine aici un teren de 10.000 de metri pătraţi, pe care îngroapă de zor deşeuri.

Acelaşi teren a fost excavat ilegal ani în şir de către alte persoane – fapt confirmat de Apele Române.

Localnic: „Nu verifică nimeni cine are contract, cine nu are contract. Groapa trebuie astupată cu orice preţ."

Potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Aurel Coman are voie să depoziteze doar molozul rezultat din construcţii, în scopul de a readuce terenul la starea iniţială. Mai mult, ar trebui să-l împădurească şi să-l redea circuitului silvic.

Nicio autoritate nu vede însă că, în spatele acestui aviz, societatea îngroapă de fapt deşeuri şi gunoaie nepermise: plastic, resturi menajere, fier şi cauciuc. Aşa se explică de ce multe dintre transporturi ar putea fi clandestine.

Localnic: „Maşinile astea au număr numai la partea din faţă. la partea din spate, niciodată. Tocmai ca să nu fie notate de curioşi."

„Inspectorul Pro” a aflat că Aurel Coman ar fi primit moloz şi de la una dintre firmele deţinute de renumitul om de afaceri Ion Olteanu.

SC Garden Center Grup, abonata de ani buni la contractele cu statul, este implicată acum în dosarul de corupţie în care este cercetat generalul locotenent Cătălin Ștefăniță Zisu.

Cătălin Ștefăniță Zisu: „Sunt în cazul unei cercetări și nu am nimic de declarat!"

Firma lui Olteanu a câştigat prin licitaţie publică lucrările de extindere a Cimitirului Militar Ghencea III. Iar în urma execuţiei, statul român ar fi fost prejudiciat cu aproape 12 milioane de lei. Potrivit procurorilor, angajaţii acestei firme ar fi falsificat avize ale unor transporturi de pământ şi moloz.

Până la această oră, Ion Olteanu nu ne-a oferit niciun punct de vedere.

Am mai descoperit, de asemenea, că societatea lui Aurel Coman - Safe Max Building SRL – ar mai avea contracte cu alte cinci firme care transportă moloz.

Dar banii par să vină însă şi din transporturi neautorizate.

Proprietarii din zonă: „Se plăteşte două milioane de o maşină mai mică, patru milioane de o maşină mai mare. Varsă aici şi dă-i drumul!"

Am mers la faţa locului ca să lămurim toate suspiciunile. Am aflat că în ultimii 17 ani, în zona Măgurele-Ilfov s-ar fi făcut excavări ilegale pe 40 de hectare. De mai bine de doi ani aici se îngroapă deşeuri.

Unul dintre proprietarii de loturi din zonă deţine 5.000 de metri pătraţi. Povesteşte cum, pur şi simplu, terenul său a fost transformat în groapă de gunoi.

Reporter: Pe cine suspectaţi? Cine credeţi că a făcut treaba asta?

Proprietar: „Păi cel care deţine balastiera, Gabi Sorescu, el a escavat toate terenurile de aici”.

Şi nu e singurul păgubit. Alţi oameni, disperaţi că nu mai aveau ce să facă cu pământurile lor, le-au vândut către Gabriel Sorescu. Acelaşi afacerist care ne-a ameninţat că ne dărâmă drona.

Gabriel Sorescu recunoaşte, în înregistrarea cu camera ascunsă, că a excavat pe malul stâng al râului, în zona Măgurele.

Complet ilegal, susţine Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, care confirmă că în baza de date nu există niciun aviz... pentru niciun operator economic.

Reporter: Proprietarii de acolo din zonă spun că dvs. le-aţi excavat terenurile. Este adevărat?

Gabriel Sorescu: „Nu doamnă! Din 2005, deci, nu am mai excavat eu. Au excavat diferite societăţi la care le-am închiriat eu staţia de sortare.”

Reporter: Dar de ce în înregistrare recunoaşteţi că excavaţi pe malul stâng şi acum spuneţi că nu aţi mai excavat din 2005?

Gabriel Sorescu: „Toată lumea mă ştie pe mine acolo. Eu intermediam treaba, îi puneam în relaţie cu proprietarul terenului. Eu am vândut şi staţia de sortare către altă societate”

Control demarat de Garda de Mediu și Apele Române

În faţa atâtor fapte evidente, am cerut explicaţii autorităţilor. Garda de Mediu şi Apele Romane au demarat un control.

Aurel Coman, proprietarul terenului, a negat că ar desfăşura activităţi ilegale.

Reporter: „Văd nişte munţi de gunoaie şi nu-mi dau seama ce faceţi dvs pe terenul ăsta.

Aurel Coman: „Dvs vedeţi gunoaie aici, sincer?”

Reporter: Da, da

Aurel Coman: „Este gunoi?”

Reporter: Ia uitaţi, uitaţi aici, plastic.

Aurel Coman: „Cu dvs la PRO TV nu am ce să discut!”

I-am arătat comisarului de la Garda de Mediu filmările şi s-a convins că avem de-a face cu un fenomen şi nu cu o întâmplare.

Curios este însă faptul că înainte de a veni cu noi, Garda de Mediu l-a mai controlat o dată pe Aurel Coman - pe 12 februarie - şi n-a descoperit nimic.

Inspectorii de la Apele Romane au constatat şi ei dezastrul ecologic.

Îngrijorarea inspectorilor de la Apele Romane este justificată, de vreme ce în ultimii 5 ani au existat analize proaste de apă, din probele recoltate de pe Raul Argeş.

În urma anchetei demarată de Inspectorul Pro, autorităţile l-au amendat pe Aurel Coman cu 175.000 de lei.

Mutilarea zonei poate fi observată şi din satelit. Se vede, din imagini, cum, de-a lungul timpului, pădurea a fost rasă, iar în locul ei au apărut excavările ilegale şi îngropările de gunoi

