O investigație a publicației Express susține că, în zona Podului Westminster, șoferi de ricșă care respectă regulile sunt alungați de pe piață, în timp ce comercianții autorizați de înghețată se confruntă cu rivali care vând ilegal și tratează amenzile drept simple cheltuieli de afaceri.

Podul Westminster este traversat anual de peste 15 milioane de turiști. Un angajat al unei companii autorizate de turism a declarat pentru Express că o grupare de români le-ar cere turiștilor până la 350 de lire sterline pentru curse scurte cu ricșa.

„O grupare de români transportă turiști și le cere 350 de lire sterline [pentru curse scurte cu ricșa]. Sunt escroci”, a afirmat acesta.

Jurnaliștii publicației susțin că, atunci când au încercat să discute cu operatorii din Westminster, Piccadilly și Leicester Square, aceștia au reacționat agresiv sau au fugit. Mai mulți șoferi de ricșă ar fi fost filmați în timp ce ascundeau liste de tarife plastifiate, pe care apăreau prețuri de până la 165 de lire sterline. Când reporterii le-au adresat întrebări, unii au pretins că nu înțeleg limba engleză.

Laila Cunningham, candidata partidului Reform UK la funcția de primar al Londrei, consideră că investigația demonstrează că „ordinea publică în Londra lui Sadiq Khan s-a prăbușit complet, chiar până la porțile Parlamentului”.

„Dacă forțele de ordine nu pot asigura securitatea nici măcar în zona din jurul sediului New Scotland Yard și al Parlamentului, ce speranțe mai are restul țării? Nu este vorba doar despre ricșe care încalcă legea sau despre furgonete ilegale de înghețată, ci despre un simbol vizibil al unei Mari Britanii în declin”, a declarat ea.

Noi reguli pentru operatori de la 30 octombrie

După decenii în care au exploatat o lacună legislativă, operatorii de ricșe urmează să fie supuși unor controale mai stricte. Noile reguli, care intră în vigoare pe 30 octombrie, vor introduce verificări obligatorii ale antecedentelor, cerințe minime privind cunoașterea limbii engleze și limite stricte pentru tarife. Cu toate acestea, potrivit investigației, unele grupări nu par dispuse să respecte noile prevederi.

Reporterii Express au urmărit o ricșă roz care a transportat doi turiști pe o distanță mai mică de o milă, între Podul Westminster și Palatul Buckingham. Potrivit tarifelor maxime propuse, o astfel de cursă ar trebui să coste aproximativ 15 lire sterline. Cei doi turiști au declarat însă că au plătit 40 de lire.

Șoferul a refuzat să explice de ce le-a cerut această sumă, susținând că nu vorbește engleza.

Un șofer de ricșă cu experiență, care lucrează în Piccadilly, a vorbit despre dificultățile de a concura cu operatorii pe care îi consideră ilegali.

„Băieții români nu respectă regulile. Înșală oamenii și câștigă mai mulți bani în mod ilegal”, a spus acesta.

Nemulțumiri similare au fost exprimate și în apropierea atracției turistice London Eye. Un comerciant autorizat de înghețată a declarat că licența costisitoare pe care o deține își pierde utilitatea în condițiile în care concurenții fără autorizație își parchează furgonetele la mică distanță, pe sectoare de drum unde oprirea este interzisă prin marcaje galbene duble.

„Ei primesc doar amenzi și nu par să le pese. Parchează acolo în fiecare zi, toată vara. Primesc o amendă, o sancțiune, dar nu le pasă”, a declarat comerciantul.

Când jurnaliștii au încercat să discute cu șoferul unei furgonete care avea lipit pe geam un autocolant galben de amendă emisă de autoritățile locale, acesta a plecat în viteză. Potrivit publicației, s-a întors la scurt timp, însoțit de alți comercianți care ar fi încălcat regulile.

Chris Philp, ministrul din umbră al Afacerilor Interne din partea conservatorilor, a afirmat că situația arată că „legea a devenit o glumă”.

„Este rușinos că infractorii pot jefui turiști în umbra Parlamentului și își pot bate joc de poliție în timp ce o fac. Partidul Laburist a permis ca legea să devină o glumă, iar infractorii tratează amenzile ca pe un cost al afacerii, pentru că laburiștii nu le-au dat niciun motiv să se teamă de consecințe”, a declarat el.

„Regatul Unit nu ar trebui să ajungă niciodată un loc în care poți jefui vizitatori chiar în fața sediului puterii și să scapi nepedepsit”, a adăugat Philp.

Reacția autorităților

Reprezentanții administrațiilor locale au declarat pentru Express că lucrează împreună cu autoritățile pentru a combate fenomenul, dar au cerut sprijin suplimentar din partea primarului Londrei, Sadiq Khan.

Caroline Sargent, responsabilă de aplicarea regulilor în cadrul administrației Westminster, a precizat că Transport for London (TfL) va răspunde de autorizarea și controlul noilor reguli pentru ricșe, inclusiv de introducerea unor tarife reglementate, menite să protejeze pasagerii de suprataxare.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat că instituția continuă să combată activitățile ilegale ale ricșelor din centrul Londrei, din cauza problemelor și disconfortului pe care le pot provoca locuitorilor și firmelor.

Poliția folosește tot mai mult ordinele de protecție a spațiilor publice (PSPO) pentru a amenda șoferii de ricșă care se comportă antisocial sau intimidant și pentru a-i îndepărta din zonele aglomerate. Peste 200 de amenzi de acest tip au fost aplicate șoferilor de ricșă de la începutul anului, a precizat instituția.

„Acuzațiile privind criminalitatea organizată, exploatarea sau spălarea banilor sunt investigate, atunci când este cazul”, a mai transmis reprezentantul poliției. Transport for London a fost solicitat să comenteze situația.