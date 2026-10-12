Timp de 10 zile, la centrul de comandă instalat la Făgăraș, se exersează transferul rapid de trupe și infrastructură pe flancul estic.

Asta pentru ca, la nevoie, Grupul de luptă de la Cincu să-și poată mări de 5 ori efectivele.

Centrul de comandă de la Făgăraș coordonează mișcări importante de trupe, tehnică militară și logistică de război.

Chiar și în condiții de antrenament, accesul într-un astfel de loc este strict limitat.

Exercițiul Carpathian Arc 2026 simulează întărirea Grupului de luptă al NATO de la Cincu și ridicarea sa la nivel de brigadă.

Saltul de la o mie la 5 mii de militari implică o logistică impresionantă și o coordonare perfectă. Totul ar trebui să se întâmple în maximum 10 zile.

Gral. de Chilly, comandantul comandamentului brigăzii franceze: „Prin acest exercițiu verificăm și ne asigurăm că sistemele noastre de comunicație, cele românești, belgiene, americane, britanice sunt compatibile și putem colabora înainte și în timpul operațiunilor.”

150 de militari din Franța, Belgia, Spania, România și Luxemburg participă la exercițiu.

Succesul misiunii stă în comunicarea rapidă și eficientă.

Drees N., ofițer de planificare operațională: „Este oportunitate pentru a exersa procedurile NATO, dar și între țările vecine, cele din Uniunea Europeană. Acesta este primul obiectiv al exercițiului. Al doilea este interoperabilitatea, pentru că este o chestiune tehnică și procedurală, dar, în același timp este vorba despre oameni de diferite culturi, iar un astfel de exercițiu ne ajută să ne cunoaștem unii pe alții.”

Grupurile de luptă pot deveni brigăzi

Pe tot flancul estic al NATO sunt dislocate 8 grupuri de luptă la nivel de batalion.

Potrivit deciziilor Summitului de la Madrid, toate acestea pot fi ridicate la nivel de brigadă, cu capabilități de 5 ori mai mari.

Documentul precizează că decizia se ia temporar, doar atunci și doar acolo unde este necesar.