De la o escapadă în Grecia la câteva zile în Malta sau Antalya, biletele de avion pot costa chiar și sub 30 de euro pe sens, dacă alegi datele potrivite.

Octombrie este o lună bună pentru o vacanță scurtă: în multe destinații mediteraneene, aglomerația verii s-a mai risipit, iar temperaturile sunt mai potrivite pentru plimbări. Iar dacă urmărești ofertele companiilor aeriene, poți găsi zboruri directe la prețuri accesibile. Ia-ți doza de soare, ca să intri cu inima împăcată în iarnă!

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