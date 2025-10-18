Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein

Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a anunțat că renunță la toate titlurile și onorurile regale, inclusiv cel de Duce de York, după scandalurile care au afectat imaginea Casei Regale britanice.

Dar neagă cu fermitate acuzațiile împotriva sa. Nici fosta soție, Sarah Ferguson, nu va mai fi ducesă, dar fiicele lor vor fi considerate, în continuare, prințese.

Jennie Bond, expert în familia regală britanică: „Cred că este o mare ușurare că s-a întâmplat, în sfârșit. Devenise o situație de nesuportat, zi după zi titluri în presă, care 'distrăgeau' familia regală de la activitatea sa, așa cum afirmă chiar prințul Andrew în comunicatul pe care l-a transmis”.

Fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea și al doilea fiu al regretatei Regine Elisabeta a II-a rămâne cu titlul prinț, dobândit prin naștere, dar a anunțat că renunță la toate titlurile și onorurile regale, inclusiv cel de duce de York.

Craig Prescott, expert în monarhia britanică: „Ceea ce s-a întâmplat a tras o linie între prințul Andrew și restul familiei regale. Adică, dacă apar acuzații sau ies la iveală alte lucruri, toate vor fi pe seama prințului Andrew. Ei au rupt legătura dintre prințul Andrew și monarhie ca instituție”.

Prințul renunță la toate titlurile sale după scandalul Jeffrey Epstein

Prințul Andrew a fost forțat să se retragă din viața publică încă din 2019, după un interviu dezastruos acordat BBC-ului, în care a încercat zadarnic să explice relația sa cu Jeffrey Epstein, miliardarul american acuzat de trafic sexual de minore.

Scandalul a escaladat după ce Virginia Giuffre a intentat un proces împotriva lui Andrew în 2015, susținând că Epstein a traficat-o și a obligat-o să întrețină relații sexuale cu prietenii săi, inclusiv cu prințul, pe când ea era minoră. Acuzațiile au revenit în atenția publică în ultima săptămână, odată cu publicarea memoriilor lui Giuffre, care s-a sinucis în aprilie, la 41 de ani.

Craig Prescott: „Faptul că a indus în eroare națiunea cred că a fost de neiertat. Una e să spui că neagă acuzațiile și așa mai departe, dar să susții ceva despre care s-a demonstrat că nu este adevărat cred că a fost picătura care a umplut paharul. Mi se pare că, dacă prințul Andrew nu ar fi acționat, alții ar fi putut lua această decizie în locul lui”.

Pe lângă scandalul Epstein, Andrew s-a confruntat recent și cu suspiciuni privind relațiile sale cu o femeie acuzată de autoritățile britanice că ar fi agentă a serviciilor secrete chineze.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













