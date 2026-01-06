Sorana Cîrstea o va înfrunta pe numărul 1 WTA la Brisbane. Cât a câștigat românca după victoria cu Ostapenko

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 41 mondial, s-a calificat, marţi, în turul doi la turneul de categorie WTA500 de la Brisbane, cu premii de 1,6 milioane de dolari.

Sportiva din Târgovişte, aflată la ultimul an al carierei, s-a impus în turul doi în faţa jucătoarei din Letonia, Jelena Ostapenko, favorită 14, scor 6-2, 7-6 (5). Meciul a durat o oră şi 46 de minute.

În optimi, Sorana va evolua cu numărul 1 mondial, belarusa Arina Sabalenka, care a avut nevoie de doar 46 de minute pentru a trece de Cristina Bucsa din Spania, scor 6-0, 6-1. Pentru accederea în optimi, Cîrstea va primi 19.909 de dolari şi 60 de puncte WTA.

Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, liderul mondial, a debutat cu dreptul în sezonul 2026, cu o victorie în două seturi, 6-0, 6-1, în 48 min., în faţa spanioloaicei Cristina Bucsa (50 WTA), marți.

A treia înfruntare între cele două

Sabalenka a precizat că a arătat acest nivel de joc de la debut graţie meciului demonstrativ pierdut în faţa lui Nick Kyrgios pe 28 decembrie.

"Când joci cu un băiat, intensitatea este complet diferită. În special când este Nick (Kyrgios), care te face să alergi mult. De aceea am fost foarte în formă astăzi", a comentat belarusa.

Cîrstea şi Sabalenka (27 ani) s-au înfruntat de două ori până acum în circuitul profesionist, fiecare având câte o victorie. Românca s-a impus în 2023, în sferturi la Miami, cu 6-4, 6-4, iar belarusa şi-a luat revanşa în acelaşi an, la Madrid, în turul secund, cu 6-4, 6-3.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













