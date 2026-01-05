Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Stiri Economice
05-01-2026 | 19:57
×
Codul embed a fost copiat

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

autor
Laura Culiță

Potrivit experților, presiunea pe costuri a crescut, iar inflația afectează, în continuare, bugetele. Mai ales că se anunță o creștere economică firavă, iar statul trebuie să facă noi reduceri de costuri ca să se încadreze în deficitul negociat la Bruxelles.

Specialiștii unei companii de consultanță le transmit celor din mediul privat să nu își facă prea multe socoteli anul acesta. Creșterile salariale vor fi relativ modeste.

Pentru 2026, vorbim de o majorare medie de 6%, așadar mai modestă față de 2025. Acolo unde există sindicate e posibil să se ducă spre 9%, arată o analiză făcută de Mercer, pe baza răspunsurilor a 435 de angajatori, din 15 industrii diferite. Unele companii au compensat prin acordarea de zile de concediu suplimentare. De la cele minimum 20 prevăzute de legislație, s-a ajuns la o medie de 27.

Din iulie, salariul minim pe economie va crește la 4.325 de lei brut, de la 4.050 lei acum, ceea ce va însemna un plus de 4,8% la salariul net, la aproape 2.700 de lei.

Citește și
ilie bolojan, sedinta de guvern
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Alexandra Smedoiu, economist: „Pentru anumite companii, poate să fie o creștere semnificativă a costului cu forța de muncă. Asta într-o perioadă în care se pune foarte multă presiune pe costuri. Este o perioadă dificilă pentru mediul de afaceri, pentru că dacă consumul scade, veniturile scad, atunci costurile trebuie ținute sub control”.

Inflația rămâne o problemă și în 2026

Pe de altă parte, inflația va afecta în continuare bugetele românilor. Rata anuală va fi de 3,7% spre finele lui 2026, potrivit prognozei Băncii Naționale, în condițiile în care consumul mai redus va încetini creșterea economică și-așa firavă.

Christian Năsulea, economist: „Deficitul bugetar este în continuare foarte mare, previzionat a fi mult mai mare decât ar trebui să fie, probabil peste 6%. Ca să scazi deficitul, duci la reducerea banilor care intră în economie, deci o scădere a consumului, deci o scădere a ritmului de creștere economică”.

Pe de altă parte, orice creștere salarială se va vedea în contribuțiile făcute la bugetul de stat, dar și în conturile personale de pensii Pilon 2.

Peste 8,4 milioane de români au în aceste conturi 195 de miliarde de lei, cu aproximativ 30% mai mult față de 2024. Într-un cont s-au strâns, în medie, aproape 23.100 de lei.

O parte din banii de pensii Pilon 2 sunt investiți și la Bursa de Valori, care a depășit o capitalizare de 500 de miliarde de lei, pentru prima dată în istoria ei, specialiștii vorbind de un an 2025 excepțional pentru bursa de la noi.

Nicolas Maduro a ajuns la tribunalul din New York, transferat cu elicopterul, sub o escortă puternic înarmară

Sursa: Pro TV

Etichete: salarii, angajati, cresteri salariale, privat,

Dată publicare: 05-01-2026 19:57

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Ce salariu va avea Louis Munteanu în America
Citește și...
Românii sunt pesimiști în 2026. Doar 27% cred că va fi un an mai bun. Care ar trebui să fie prioritatea autorităților
Stiri actuale
Românii sunt pesimiști în 2026. Doar 27% cred că va fi un an mai bun. Care ar trebui să fie prioritatea autorităților

După un an cu turbulențe politice și economice, românii și-au stabilit așteptările pentru 2026. Potrivit unui sondaj IRES, la nivel personal aproape patru din zece au speranța că va fi un an mai bun, dar la nivel național așteptările sunt mai pesimiste.

PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru
Stiri actuale
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru

Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.

Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Iarna a lovit puternic aproape toată țara. Șosele blocate din cauza ninsorilor, mii de locuințe au rămas fără curent
Stiri actuale
Iarna a lovit puternic aproape toată țara. Șosele blocate din cauza ninsorilor, mii de locuințe au rămas fără curent

Este iarnă cu adevărat în 3 sferturi de țară. Meteorologii au emis avertizări de viscol și ninsori puternice. Deja, mii de oameni au rămas fără curent electric după ce vântul năpraznic a rupt cablurile de înaltă tensiune.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol
Stiri Justitie
O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

O fostă directoare economică este acuzată că ar fi luat fraudulos în jur de 6 milioane de euro din conturile companiei farmaceutice la care a lucrat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28