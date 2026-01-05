Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

Potrivit experților, presiunea pe costuri a crescut, iar inflația afectează, în continuare, bugetele. Mai ales că se anunță o creștere economică firavă, iar statul trebuie să facă noi reduceri de costuri ca să se încadreze în deficitul negociat la Bruxelles.

Specialiștii unei companii de consultanță le transmit celor din mediul privat să nu își facă prea multe socoteli anul acesta. Creșterile salariale vor fi relativ modeste.

Pentru 2026, vorbim de o majorare medie de 6%, așadar mai modestă față de 2025. Acolo unde există sindicate e posibil să se ducă spre 9%, arată o analiză făcută de Mercer, pe baza răspunsurilor a 435 de angajatori, din 15 industrii diferite. Unele companii au compensat prin acordarea de zile de concediu suplimentare. De la cele minimum 20 prevăzute de legislație, s-a ajuns la o medie de 27.

Din iulie, salariul minim pe economie va crește la 4.325 de lei brut, de la 4.050 lei acum, ceea ce va însemna un plus de 4,8% la salariul net, la aproape 2.700 de lei.

Alexandra Smedoiu, economist: „Pentru anumite companii, poate să fie o creștere semnificativă a costului cu forța de muncă. Asta într-o perioadă în care se pune foarte multă presiune pe costuri. Este o perioadă dificilă pentru mediul de afaceri, pentru că dacă consumul scade, veniturile scad, atunci costurile trebuie ținute sub control”.

Inflația rămâne o problemă și în 2026

Pe de altă parte, inflația va afecta în continuare bugetele românilor. Rata anuală va fi de 3,7% spre finele lui 2026, potrivit prognozei Băncii Naționale, în condițiile în care consumul mai redus va încetini creșterea economică și-așa firavă.

Christian Năsulea, economist: „Deficitul bugetar este în continuare foarte mare, previzionat a fi mult mai mare decât ar trebui să fie, probabil peste 6%. Ca să scazi deficitul, duci la reducerea banilor care intră în economie, deci o scădere a consumului, deci o scădere a ritmului de creștere economică”.

Pe de altă parte, orice creștere salarială se va vedea în contribuțiile făcute la bugetul de stat, dar și în conturile personale de pensii Pilon 2.

Peste 8,4 milioane de români au în aceste conturi 195 de miliarde de lei, cu aproximativ 30% mai mult față de 2024. Într-un cont s-au strâns, în medie, aproape 23.100 de lei.

O parte din banii de pensii Pilon 2 sunt investiți și la Bursa de Valori, care a depășit o capitalizare de 500 de miliarde de lei, pentru prima dată în istoria ei, specialiștii vorbind de un an 2025 excepțional pentru bursa de la noi.

