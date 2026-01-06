Generalul (r) Ben Hodges: „Statele Unite nu mai sunt de încredere”. Îndemn pentru Europa după raidul din Venezuela

Europa trebuie să „reziste ferm” în fața administrației Trump, a declarat un general american în retragere, pe fondul temerilor reaprinse că Washingtonul ar putea încerca să preia Groenlanda prin forță.

Într-un interviu acordat luni postului TVP World, generalul (r.) Ben Hodges a mai spus că trimiterea trupelor americane pentru a ocupa Groenlanda ar fi un ordin „ilegal” și că speră ca armata americană să fie de aceeași părere, potrivit TVP.

Hodges, care a comandat anterior forțele Armatei SUA în Europa, a afirmat că Europa nu a avut suficientă grijă de propria securitate în trecut și că acum se confruntă cu un partener nesigur la Washington.

„Europa, pentru prea mult timp, a presupus că Statele Unite îi vor asigura toată protecția. Astfel, statele europene nu au făcut ceea ce trebuiau să facă și au ajuns să depindă și de Rusia pentru energie. SUA nu mai sunt văzute ca fiind de încredere… Țările europene vor trebui să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. Cred că noi, Statele Unite, vom regreta mult timp această pierdere de încredere. Statele Unite au cheltuit miliarde de dolari și zeci de ani ajutând Europa după „Al Doilea Război Mondial”, iar eu sunt foarte mândru și bucuros că am făcut acest lucru. Acum însă, cred că suntem într-o situație în care Statele Unite au nevoie de Europa să ne ajute, să ne salveze de noi înșine… să reziste ferm în fața acestei administrații”, a spus Hodges.

Declarațiile vin după ce Donald Trump și-a reiterat amenințările privind preluarea controlului asupra Groenlandei, despre care președintele SUA spune că este importantă din punct de vedere strategic pentru apărarea țării sale și ca sursă de resurse minerale.

Pe fondul capturării surpriză a liderului venezuelean Nicolás Maduro de către Washington în weekend, comentariile au reaprins temerile că SUA ar putea lua în considerare folosirea forței pentru a obține Groenlanda.

Insula din Atlantic face parte din Regatul Danemarcei și, implicit, din NATO. Deși ideea ca SUA să atace un stat membru al alianței ar fi părut de neconceput în trecut, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat luni că Trump „trebuie luat în serios atunci când spune că își dorește Groenlanda”.

Operațiunea din Groenlanda „pare mai plauzibilă”

În interviul acordat TVP World, Hodges a spus că, după raidul SUA din Venezuela, trimiterea de trupe americane în Groenlanda „pare mai plauzibilă”.

Generalul (r.) Ben Hodges, care a comandat trupele americane din Europa între noiembrie 2014 și decembrie 2017 a afirmat: „Obișnuiam să cred… că este ridicol… Danezii și groenlandezii ne-au primit bine, așa că mi se părea imposibil ca Trump să facă așa ceva. Dar după acest weekend, acum pare mai plauzibil. Cred că pare interesat de genul acesta de acțiuni cu impact teatral… Din punctul meu de vedere, acesta ar fi un ordin ilegal pentru armata americană și sper că militarii îl vor privi astfel.”

Întrebat despre declarațiile făcute luni de Frederiksen, potrivit cărora „dacă Statele Unite atacă o altă țară NATO, totul se oprește”, Hodges a spus că un asemenea scenariu ar fi dezastruos pentru alianța militară.

„Cred că ar fi un dezastru pentru noi toți, pentru toți membrii NATO, dacă acest lucru ar fi perceput ca sfârșitul NATO… Acesta ar fi un scenariu de vis pentru ruși”, a adăugat generalul american Ben Hodges, fostul şef al Forţelor Terestre Americane din Europa.

