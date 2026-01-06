Jon Stewart îl ironizează pe Trump pentru obsesia față de petrol după atacul din Venezuela: „Este primul tău război?”

În episodul din această săptămână al emisiunii „The Daily Show”, Jon Stewart l-a criticat pe Donald Trump pentru că s-a concentrat pe petrol după ce a lansat atacuri aeriene asupra capitalei Venezuelei şi l-a capturat pe preşedintele ţării.

„În general, în istoria Americii, când intervenim într-o altă ţară, fie că este adevărat sau nu, venim cu un pretext nobil”, a spus Stewart în timpul emisiunii de luni seara. „Eliberarea unui popor, răspândirea democraţiei, introducerea baseballului în Japonia. La început s-au plâns, dar a meritat. Pe ce fundament moral se va baza acest conflict?”.

În emisiune s-a trecut apoi la imagini din conferinţa de presă din dimineaţa de după atacuri, în care Trump le-a spus reporterilor: „Vom fi prezenţi în Venezuela în ceea ce priveşte petrolul. Vom face ca petrolul să curgă aşa cum trebuie”.

„Pare un pic cam evident”, a glumit Stewart. „Petrolul, o marfă preţioasă, cu siguranţă. Dar nu este motivul pentru care o ţară, fondată acum 250 de ani pe ideile de libertate şi autodeterminare, ar intra într-o ţară şi ar răpi un om în timpul nopţii. Trebuie să existe un pretext puţin mai nobil, nu?”.

Stewart l-a prezentat apoi pe Trump, aflat în Air Force One, unde declara unui grup de jurnalişti: „Avem nevoie de acces total. Avem nevoie de acces la petrol”.

„Domnule, din nou, înţeleg unde vreţi să ajungeţi”, a adăugat Stewart. „Vă deranjează să reformulaţi asta? Nu înţeleg foarte bine principiul nobil care stă la baza acestui lucru”.

Stewart a redat apoi un alt fragment din conferinţa de presă de sâmbătă, în care Trump a declarat clar: „Cu alte cuvinte, vom vinde petrol”. Comentatorul de noapte a exclamat: „Este primul tău război? Ce naiba?”.

