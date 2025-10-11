Tony Blair, întâlnire la Downing Street cu Jeffrey Epstein în 2002, înainte de condamnarea magnatului american

Stiri externe
11-10-2025 | 11:46
Epstein
Getty

Laburistul Tony Blair, fost prim-ministru britanic între anii 1997-2007, l-a primit în timpul mandatului său pe magnatul american şi agresorul sexual Jeffrey Epstein la reşedinţa sa oficială de pe Downing Street nr. 10, a dezvăluit BBC sâmbătă. 

autor
Vlad Dobrea

Potrivit postului public de radio britanic, întâlnirea a avut loc la data de 14 mai 2002, cu şase ani înainte ca Epstein să pledeze vinovat pentru racolarea unei minore în scopuri de prostituţie, în iunie 2008.

Într-un document redactat şi datat în acea zi, un oficial de rang înalt de la Downing Street l-a informat pe Blair despre o întâlnire programată cu "putred de bogatul" consilier financiar Epstein în aceeaşi după-amiază.

La aflarea veştii, un purtător de cuvânt al fostului prim-ministru britanic a declarat: "Din câte îşi aminteşte, domnul Blair s-a întâlnit mai puţin de 30 de minute la Downing Street în 2002 şi a discutat despre politica americană şi britanică. Nu l-a mai întâlnit şi nu a mai interacţionat niciodată cu el după aceea".

"Acest lucru s-a întâmplat, desigur, cu mult înainte ca delictele sale şi condamnarea ulterioară să fie cunoscute", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Citește și
ucraina
Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie

Conform unor e-mailuri văzute de BBC, întâlnirea ar fi fost aranjată de Peter Mandelson, deputat laburist la acea vreme, care l-a contactat pe şeful de cabinet al lui Blair, Jonathan Powell, cu scopul de a-l prezenta unui "prieten" de-al său pe care fostul preşedinte american Bill Clinton spera să-l cunoască.

"Îţi aminteşti când Clinton l-a văzut pe TB - Tony Blair - şi a spus că vrea să-l prezinte pe TB prietenului său de călătorie, Jeffrey Epstein?", se menţionează în e-mailul datat 7 mai 2002, care continuă: "I-am spus lui TB că Jeffrey va fi la Londra săptămâna viitoare şi mi-a spus că i-ar face plăcere să-l cunoască".

Publicarea acestor documente a fost blocată în mai multe rânduri de oficialii guvernamentali din cauza îngrijorărilor legate de impactul potenţial asupra relaţiilor dintre Regatul Unit şi SUA, notează BBC.

În cele din urmă, documentul a fost publicat sâmbăta aceasta în baza unei cereri de acces la informaţii, în urma demiterii lui Mandelson din funcţia de ambasador britanic în Statele Unite în septembrie, după ce prietenia sa cu Epstein a devenit cunoscută.

Epstein a fost condamnat în Florida pentru solicitarea de prostituţie de la o persoană sub 18 ani în 2008 şi a fost găsit mort în celula sa în 2019, în timp ce aştepta să fie judecat pentru acuzaţii de trafic sexual.

Blair a ajuns din nou în prim plan după ce preşedintele american Donald Trump l-a numit candidatul său preferat pentru conducerea unui consiliu administrativ de tranziţie pentru Gaza, ca parte a planului său de pace pentru enclava palestiniană. 

Sursa: Agerpres

Etichete: epstein, tony blair,

Dată publicare: 11-10-2025 11:46

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie
Stiri externe
Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi.

Controverse în SUA. Pentagonul, acuzat că ar fi oferit Qatarului o bază militară în Idaho. Care este adevărul
Stiri externe
Controverse în SUA. Pentagonul, acuzat că ar fi oferit Qatarului o bază militară în Idaho. Care este adevărul

Activista de extremă dreapta Laura Loomer a lansat acuzații false la adresa Pentagonului, susținând că SUA ar fi oferit Qatarului o bază militară în Idaho, deși acordul prevede doar construirea unei facilități de instruire sub control american.

Pedeapsa primită de individul care a bătut la ușa unei adolescente „căutând un câine”, apoi a violat-o și a ucis-o
Stiri externe
Pedeapsa primită de individul care a bătut la ușa unei adolescente „căutând un câine”, apoi a violat-o și a ucis-o

Un bărbat care a păcălit o adolescentă să îl lase să intre în casa ei pretinzând că își caută un câine pierdut a fost executat pentru violul și crima comise, scrie Mirror.co.uk.

Recomandări
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
Stiri externe
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie
Stiri externe
Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28