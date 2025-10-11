Tony Blair, întâlnire la Downing Street cu Jeffrey Epstein în 2002, înainte de condamnarea magnatului american

Laburistul Tony Blair, fost prim-ministru britanic între anii 1997-2007, l-a primit în timpul mandatului său pe magnatul american şi agresorul sexual Jeffrey Epstein la reşedinţa sa oficială de pe Downing Street nr. 10, a dezvăluit BBC sâmbătă.

Potrivit postului public de radio britanic, întâlnirea a avut loc la data de 14 mai 2002, cu şase ani înainte ca Epstein să pledeze vinovat pentru racolarea unei minore în scopuri de prostituţie, în iunie 2008.

Într-un document redactat şi datat în acea zi, un oficial de rang înalt de la Downing Street l-a informat pe Blair despre o întâlnire programată cu "putred de bogatul" consilier financiar Epstein în aceeaşi după-amiază.

La aflarea veştii, un purtător de cuvânt al fostului prim-ministru britanic a declarat: "Din câte îşi aminteşte, domnul Blair s-a întâlnit mai puţin de 30 de minute la Downing Street în 2002 şi a discutat despre politica americană şi britanică. Nu l-a mai întâlnit şi nu a mai interacţionat niciodată cu el după aceea".

"Acest lucru s-a întâmplat, desigur, cu mult înainte ca delictele sale şi condamnarea ulterioară să fie cunoscute", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Conform unor e-mailuri văzute de BBC, întâlnirea ar fi fost aranjată de Peter Mandelson, deputat laburist la acea vreme, care l-a contactat pe şeful de cabinet al lui Blair, Jonathan Powell, cu scopul de a-l prezenta unui "prieten" de-al său pe care fostul preşedinte american Bill Clinton spera să-l cunoască.

"Îţi aminteşti când Clinton l-a văzut pe TB - Tony Blair - şi a spus că vrea să-l prezinte pe TB prietenului său de călătorie, Jeffrey Epstein?", se menţionează în e-mailul datat 7 mai 2002, care continuă: "I-am spus lui TB că Jeffrey va fi la Londra săptămâna viitoare şi mi-a spus că i-ar face plăcere să-l cunoască".

Publicarea acestor documente a fost blocată în mai multe rânduri de oficialii guvernamentali din cauza îngrijorărilor legate de impactul potenţial asupra relaţiilor dintre Regatul Unit şi SUA, notează BBC.

În cele din urmă, documentul a fost publicat sâmbăta aceasta în baza unei cereri de acces la informaţii, în urma demiterii lui Mandelson din funcţia de ambasador britanic în Statele Unite în septembrie, după ce prietenia sa cu Epstein a devenit cunoscută.

Epstein a fost condamnat în Florida pentru solicitarea de prostituţie de la o persoană sub 18 ani în 2008 şi a fost găsit mort în celula sa în 2019, în timp ce aştepta să fie judecat pentru acuzaţii de trafic sexual.

Blair a ajuns din nou în prim plan după ce preşedintele american Donald Trump l-a numit candidatul său preferat pentru conducerea unui consiliu administrativ de tranziţie pentru Gaza, ca parte a planului său de pace pentru enclava palestiniană.

