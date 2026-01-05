Un magazin din România oferă vouchere celor care returnează brazii naturali de la Crăciun. Ce sumă primesc clienții

Clienții Leroy Merlin pot returna brazii naturali folosiți de Crăciun în centrele de colectare ale retailerului, în cadrul campaniei de reciclare, desfășurată până pe 18 ianuarie, anunță compania.

Potrivit sursei citate, iniţiativa are ca scop reducerea impactului asupra mediului, brazii colectaţi urmând să fie transformaţi în materiale ecologice.

Astfel, clienţii care au achiziţionat un brad natural de Crăciun din magazinele fizice sau online ale retailerului pot returna bradul uscat în cel mai apropiat magazin şi vor primi, în schimb, un voucher în valoare de 25 de lei.

Care este condiția

Voucherul este emis după predarea bradului în cuvele special amenajate din curtea magazinelor, pe baza cardului de client şi a dovezii de achiziţie, şi poate fi utilizat timp de o lună de la data emiterii, atât în magazinele fizice, cât şi pentru comenzile online.

Compania precizează că toţi brazii naturali comercializaţi provin din pepiniere special create pentru plantarea şi creşterea brazilor de Crăciun, amplasate pe terenuri agricole, contribuind astfel la diminuarea emisiilor de dioxid de carbon.

În România, Leroy Merlin operează 25 de magazine în 16 oraşe şi are aproximativ 3.500 de angajaţi.

