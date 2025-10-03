Statuia cu Trump și Epstein ținându-se de mână, reinstalată pe National Mall din Washington D.C

O statuie care îl înfățișează pe președintele Donald Trump ținându-se de mână cu Jeffrey Epstein a fost reinstalată joi după-amiază, la mai bine de o săptămână după ce fusese îndepărtată de pe National Mall din Washington, D.C.

Grupul anonim The Secret Handshake, aflat în spatele statuii, a creat această lucrare de protest pentru a evidenția prietenia anterioară dintre Trump și Epstein, în contextul presiunilor ca fostul președinte să facă publice mai multe documente legate de condamnatul pentru abuzuri sexuale, scrie publicația Axios.

Administrația Parcurilor Naționale (NPS) a demontat inițial statuia de pe 24 septembrie, distrugând-o în bucăți mai mici, și a aprobat reinstalarea acesteia în același loc abia după mai multe cereri.

Declarația artiștilor: „Așa cum un general confederat dărâmat a fost pus înapoi într-o piață publică, statuia Donald Trump – Jeffrey Epstein a renăscut din moloz pentru a sta din nou, glorios, pe National Mall”, au transmis artiștii într-un email care anunța revenirea lucrării.

Carol Flaisher, manager de locație din D.C., a fost contractată de Secret Handshake pentru a obține autorizația de liberă exprimare, după mai multe încercări eșuate.

Statuia a purtat inițial titlul „Best Friends Forever”, dar după ce a fost înlăturată, artiștii au redenumit piesa „Why can't we be friends?”, potrivit grupului.

Amintim: Secret Handshake a susținut că statuia a fost distrusă fizic în timpul demontării, iar permisul a fost revocat fără explicații de către directorul adjunct al NPS.



Un purtător de cuvânt al Departamentului de Interne a declarat că acțiunea a fost luată la o zi după instalare, pentru că „nu respecta termenii permisului emis”.

Ce spun artiștii: „Până la urmă, am crezut că Trump este omul care vrea să reconstruiască vechile statui ale relicvelor rasiste și — fiind el însuși o relicvă rasistă — am presupus că ar dori să-și reconstruiască propria imagine. Nu știm ce s-a schimbat”, a transmis Secret Handshake în emailul de joi.

