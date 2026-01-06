Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Trump pentru capturarea lui Maduro: „Un pas uriaș”
Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Donald Trump pentru „acțiunile curajoase” care au dus la capturarea lui Nicolás Maduro.
Ea a salutat intervenția SUA în Venezuela ca fiind „un pas uriaș pentru umanitate, pentru libertate și demnitate umană”.
Machado a amintit că în octombrie i-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace lui Trump și a menționat că a trebuit să părăsească în secret Venezuela pentru a călători la Oslo pentru a primi premiul, deși a ajuns prea târziu pentru a participa la ceremonia oficială.
„De fapt, am vorbit cu președintele Trump pe 10 octombrie, aceeași zi în care a fost anunțat Premiul (Nobel pentru Pace), (dar) de atunci nu (am mai vorbit)”, a declarat Machado în cadrul programului „Hannity” de pe Fox News, primul acordat de lidera opoziției venezuelene de când SUA au lansat atacurile asupra Venezuelei și l-au capturat pe Maduro, potrivit Reuters.
Premiul Nobel pentru Pace, dedicat lui Trump
Premiul i-a fost acordat pentru lupta sa împotriva a ceea ce Comitetul Nobel norvegian a numit o dictatură. Machado – în prezent considerată pe scară largă cel mai credibil adversar al președintelui venezuelean detronat, Nicolas Maduro – a părăsit Venezuela luna trecută pentru a călători în Norvegia pentru a accepta premiul și nu s-a mai întors de atunci.
Lidera opoziției a declarat că intenționează să se întoarcă în Venezuela cât mai curând posibil.
Critici dure la adresa noii conduceri interimare
Fără a specifica locul în care se află, Machado a criticat-o vehement pe fosta vicepreședintă venezueleană Delcy Rodriguez, care a depus jurământul luni ca președinte interimar al Venezuelei, susținând că a fost „unul dintre principalii arhitecți ai torturii” atribuite guvernului de la Caracas.
Rodriguez și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu Washingtonul, dar Machado consideră că fosta vicepreședintă este „respinsă” de venezueleni, scrie AFP.
Machado a susținut că opoziția pe care o conduce va transforma Venezuela într-un centru energetic pe continentul american, va restabili statul de drept pentru a garanta securitatea investițiilor străine și va facilita întoarcerea venezuelenilor care, a spus ea, au fugit din țară în timpul administrației Maduro. Lidera opoziției a susținut că mișcarea sa va câștiga „peste 90% din voturi” în alegeri libere și corecte.
Cu toate acestea, Trump a refuzat public să o susțină, declarând în weekend că Machado nu are suficient sprijin și nici nu se bucură de respect în Venezuela pentru a conduce țara.
Totodată, Trump a exclus organizarea oricărui tip de alegeri în Venezuela în următoarele 30 de zile, declarând într-un interviu acordat NBC că Statele Unite trebuie „mai întâi să pună țara pe picioare”.
Deși a afirmat că nu dorește să se amestece în afacerile politice ale altor țări, așa cum SUA au făcut-o în Irak și Afganistan în anii 2000, Donald Trump și-a exprimat clar interesul pentru vastele resurse de petrol ale Venezuelei, cele mai mari rezerve dovedite de țiței din lume, notează AFP.
Sursa: Agerpres
Etichete: donald trump, venezuela, nicolas maduro,
Dată publicare:
06-01-2026 10:38