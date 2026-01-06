Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Trump pentru capturarea lui Maduro: „Un pas uriaș”

Stiri externe
06-01-2026 | 10:38
Maria Corina Machado
AFP

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, i-a mulțumit lui Donald Trump pentru „acțiunile curajoase” care au dus la capturarea lui Nicolás Maduro.

autor
Ioana Andreescu

Ea a salutat intervenția SUA în Venezuela ca fiind „un pas uriaș pentru umanitate, pentru libertate și demnitate umană”.

Machado a amintit că în octombrie i-a dedicat Premiul Nobel pentru Pace lui Trump și a menționat că a trebuit să părăsească în secret Venezuela pentru a călători la Oslo pentru a primi premiul, deși a ajuns prea târziu pentru a participa la ceremonia oficială.

„De fapt, am vorbit cu președintele Trump pe 10 octombrie, aceeași zi în care a fost anunțat Premiul (Nobel pentru Pace), (dar) de atunci nu (am mai vorbit)”, a declarat Machado în cadrul programului „Hannity” de pe Fox News, primul acordat de lidera opoziției venezuelene de când SUA au lansat atacurile asupra Venezuelei și l-au capturat pe Maduro, potrivit Reuters.

Premiul Nobel pentru Pace, dedicat lui Trump

Premiul i-a fost acordat pentru lupta sa împotriva a ceea ce Comitetul Nobel norvegian a numit o dictatură. Machado – în prezent considerată pe scară largă cel mai credibil adversar al președintelui venezuelean detronat, Nicolas Maduro – a părăsit Venezuela luna trecută pentru a călători în Norvegia pentru a accepta premiul și nu s-a mai întors de atunci.

Citește și
Maria Corina Machado
Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după plecarea din Venezuela

Lidera opoziției a declarat că intenționează să se întoarcă în Venezuela cât mai curând posibil.

Critici dure la adresa noii conduceri interimare

Fără a specifica locul în care se află, Machado a criticat-o vehement pe fosta vicepreședintă venezueleană Delcy Rodriguez, care a depus jurământul luni ca președinte interimar al Venezuelei, susținând că a fost „unul dintre principalii arhitecți ai torturii” atribuite guvernului de la Caracas.

Rodriguez și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu Washingtonul, dar Machado consideră că fosta vicepreședintă este „respinsă” de venezueleni, scrie AFP.

Machado a susținut că opoziția pe care o conduce va transforma Venezuela într-un centru energetic pe continentul american, va restabili statul de drept pentru a garanta securitatea investițiilor străine și va facilita întoarcerea venezuelenilor care, a spus ea, au fugit din țară în timpul administrației Maduro. Lidera opoziției a susținut că mișcarea sa va câștiga „peste 90% din voturi” în alegeri libere și corecte.

Cu toate acestea, Trump a refuzat public să o susțină, declarând în weekend că Machado nu are suficient sprijin și nici nu se bucură de respect în Venezuela pentru a conduce țara.

Totodată, Trump a exclus organizarea oricărui tip de alegeri în Venezuela în următoarele 30 de zile, declarând într-un interviu acordat NBC că Statele Unite trebuie „mai întâi să pună țara pe picioare”.

Deși a afirmat că nu dorește să se amestece în afacerile politice ale altor țări, așa cum SUA au făcut-o în Irak și Afganistan în anii 2000, Donald Trump și-a exprimat clar interesul pentru vastele resurse de petrol ale Venezuelei, cele mai mari rezerve dovedite de țiței din lume, notează AFP.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, venezuela, nicolas maduro,

Dată publicare: 06-01-2026 10:38

