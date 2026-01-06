Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ

Vremea
06-01-2026 | 10:20
masina, zapada
Inquam Photos / Cosmin Enache

Meteorologii ANM anunță că în următoarele zile în cea mai mare parte a țării vor fi precipitații însemnate, cu acumulări de apă de 10-40 l/mp.

autor
Aura Trif

Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15...30 cm. În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30...50 cm. Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie) vor fi intensificări ale vântului local în regiunile sudice și estice cu viteze de 50...60 km/h, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură unde rafalele vor depăși 70...80 km/h și va fi viscol. În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, unde vor fi temperaturi minime în general între -15 și -10 grade.

Zonele vizate de cod galben de precipitații și vânt

De marți de la ora 18:00 și până joi la prânz, aproape toată țara intră sub un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori, polei, intensificări ale vântului.

La început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 20...35 l/mp și local peste 40 l/mp în Munții Banatului și în Carpații Meridionali.

Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20...50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15...30 cm. Local se va depune polei. Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

În centrul, sudul și estul Transilvaniei și în Moldova temporar vor fi precipitații mixte și local se va depune polei.

cod galben

Prognoza în București pentru zilele următoare

Marți, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros și trecător se vor semnala ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade. Mai ales dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Miercuri, cerul va fi noros și temporar vor fi ploi slabe, iar spre sfârșitul intervalului posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat ziua, cu intensificări noaptea (35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de 0...1 grad.

Joi și vineri dimineață, valorile de temperatură vor fi mai scăzute decât în intervalul anterior și apropiate de mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va avea înnorări, iar în prima parte a intervalului vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va avea intensificări mai ales ziua (35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 1...2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -5 grade.

Sursa: StirilePROTV

ploi, vant, cod galben, anm, precipitatii, ninsori, prognoza, polei

Dată publicare: 06-01-2026 10:20

