Un general polonez recunoaște: casa avariată în septembrie a fost lovită de o rachetă proprie, nu de o dronă rusească

Stiri externe
14-11-2025 | 17:09
Casă avariată Polonia
AFP

Comandantul operațional al armatei poloneze, generalul Maciej Klisz, a admis vineri că impactul care a avariat acoperișul unei case în timpul incursiunii dronelor din septembrie nu a fost cauzat de o dronă.

autor
Mihai Niculescu

Casa a fost distrusă de o rachetă lansată de un avion de vânătoare polonez, a spus el.

Declarația vine după luni de speculații și tensiuni diplomatice legate de incidentul din 9 spre 10 septembrie, când spațiul aerian al Poloniei a fost traversat de numeroase drone.

23 de drone au pătruns în spațiul aerian polonez

Într-un interviu publicat în ziarul Rzeczpospolita, generalul Klisz a corectat bilanțul oficial al incidentului, precizând că în total 23 de drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie, față de cele 19 drone raportate inițial de guvernul de la Varșovia către Consiliul de Securitate al ONU, transmite Agerpres.

Analiza evenimentelor a dezvăluit că „câteva sute de obiecte se îndreptau spre vest" dinspre Rusia, Belarus și Ucraina, dintre care „23 au traversat granița poloneză", a explicat generalul.

Citește și
avort
Polonia, sancționată de CEDO după ce o femeie a fost nevoită să avorteze în străinătate. Ce despăgubiri trebuie să plătească

Raport preliminar „emis prea devreme, cu prea multă precipitare”

Referindu-se la casa din orașul estic Wyryki, al cărei acoperiș a fost lovit de un proiectil fără să provoace victime, comandantul polonez a recunoscut că „raportul preliminar asupra incidentului a fost emis prea devreme, cu prea multă precipitare”.

Klisz a atribuit „informațiile incorecte" răspândite la acel moment situației de confuzie de pe teren, când fragmente de drone căzute la sol au fost prezentate ca drone complete și chiar un avion civil de aeromodelism a fost confundat cu o dronă rusească.

Intervenție cu avioane de vânătoare F-16 și F-35

Generalul polonez a confirmat că avioane de vânătoare au deschis focul asupra dronelor neidentificate, fără să se recurgă la alte mijloace ale apărării antiaeriene. Polonia și aliații din NATO care au avioane de luptă desfășurate în această țară au ridicat de la sol avioane F-16 și F-35 și au doborât o parte dintre acele drone.

Dispute diplomatice: provocare sau eroare tehnică?

În timp ce responsabili polonezi, ucraineni și occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, Moscova a negat orice intenție de a-și trimite dronele dincolo de granițele Ucrainei în timpul atacului efectuat în acea noapte asupra unor ținte în Ucraina, menționând că dronele pătrunse în Polonia aveau o rază de acțiune de doar 700 de kilometri.

În situații anterioare când drone rusești au ajuns în spațiul aerian al unor țări vecine Ucrainei, Rusia a afirmat că sistemele de război electronic ucrainene au deviat dronele de la traiectoria către țintele prestabilite.

Sursa: Agerpres

Etichete: Polonia, drone, general, Rachetă,

Dată publicare: 14-11-2025 16:56

Articol recomandat de sport.ro
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat
Citește și...
Cum pregătește o școală din Polonia elevii pentru armată: „Știu că fac ceva pentru țara mea”
Stiri externe
Cum pregătește o școală din Polonia elevii pentru armată: „Știu că fac ceva pentru țara mea”

În Polonia, elevii nu mai învață doar matematică sau istorie, ci și cum să mânuiască armele. Școlile sunt nevoite să-și adapteze programul educațional.

Polonia, sancționată de CEDO după ce o femeie a fost nevoită să avorteze în străinătate. Ce despăgubiri trebuie să plătească
Stiri externe
Polonia, sancționată de CEDO după ce o femeie a fost nevoită să avorteze în străinătate. Ce despăgubiri trebuie să plătească

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia cu privire la încălcarea „dreptului la viaţă privată”, după ce o femeie a avortat în străinătate, în 2020, din cauza ”incertitudinii” care domnea la acea vreme în legislaţie.

Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia
EURomânia
Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia

Uniunea Europeană își face bugetul pentru următorii 7 ani. Două trilioane de euro pentru drumuri, școli, ferme și securitate urmează să ajungă în statele membre.

NATO instalează și în România o redutabilă armă americană, care folosește și Inteligența Artificială. Cum funcționează MEROPS
Stiri externe
NATO instalează și în România o redutabilă armă americană, care folosește și Inteligența Artificială. Cum funcționează MEROPS

În urma incursiunilor rusești în spațiul aerian al NATO, care au scos la iveală vulnerabilitățile Alianței, România și Polonia își instalează un nou sistem de armament, vizând apărarea împotriva dronelor rusești.  

NATO trimite în România o armă cu care vor fi doborâte dronele rusești. Cum le va vâna sistemul Merops
Stiri actuale
NATO trimite în România o armă cu care vor fi doborâte dronele rusești. Cum le va vâna sistemul Merops

Polonia și România vor instala un nou sistem de arme fabricat în SUA pentru a vâna dronele rusești, care au stârnit noi temeri de-a lungul flancului estic al Alianței.

Recomandări
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București
Stiri actuale
Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București

Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă
Stiri Economice
Isărescu explică motivele creșterii inflației: energie mai scumpă, taxe majorate și costuri ridicate cu forța de muncă

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA. 

Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”
Stiri Politice
Bolojan: Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul privind pensiile magistraţilor. „Aşteptăm un aviz rapid de la CSM”

Buna-credinţă şi colaborarea loială se vor vedea şi din termenul în care Consiliul Superior al Magistraturii va da un răspuns la cererea de aviz a Guvernului pe proiectul privind pensiile magistraţilor, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 Noiembrie 2025

39:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28