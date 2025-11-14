Un general polonez recunoaște: casa avariată în septembrie a fost lovită de o rachetă proprie, nu de o dronă rusească

Comandantul operațional al armatei poloneze, generalul Maciej Klisz, a admis vineri că impactul care a avariat acoperișul unei case în timpul incursiunii dronelor din septembrie nu a fost cauzat de o dronă.

Casa a fost distrusă de o rachetă lansată de un avion de vânătoare polonez, a spus el.

Declarația vine după luni de speculații și tensiuni diplomatice legate de incidentul din 9 spre 10 septembrie, când spațiul aerian al Poloniei a fost traversat de numeroase drone.

23 de drone au pătruns în spațiul aerian polonez

Într-un interviu publicat în ziarul Rzeczpospolita, generalul Klisz a corectat bilanțul oficial al incidentului, precizând că în total 23 de drone au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 9 spre 10 septembrie, față de cele 19 drone raportate inițial de guvernul de la Varșovia către Consiliul de Securitate al ONU, transmite Agerpres.

Analiza evenimentelor a dezvăluit că „câteva sute de obiecte se îndreptau spre vest" dinspre Rusia, Belarus și Ucraina, dintre care „23 au traversat granița poloneză", a explicat generalul.

Raport preliminar „emis prea devreme, cu prea multă precipitare”

Referindu-se la casa din orașul estic Wyryki, al cărei acoperiș a fost lovit de un proiectil fără să provoace victime, comandantul polonez a recunoscut că „raportul preliminar asupra incidentului a fost emis prea devreme, cu prea multă precipitare”.

Klisz a atribuit „informațiile incorecte" răspândite la acel moment situației de confuzie de pe teren, când fragmente de drone căzute la sol au fost prezentate ca drone complete și chiar un avion civil de aeromodelism a fost confundat cu o dronă rusească.

Intervenție cu avioane de vânătoare F-16 și F-35

Generalul polonez a confirmat că avioane de vânătoare au deschis focul asupra dronelor neidentificate, fără să se recurgă la alte mijloace ale apărării antiaeriene. Polonia și aliații din NATO care au avioane de luptă desfășurate în această țară au ridicat de la sol avioane F-16 și F-35 și au doborât o parte dintre acele drone.

Dispute diplomatice: provocare sau eroare tehnică?

În timp ce responsabili polonezi, ucraineni și occidentali au acuzat o provocare deliberată din partea Rusiei, Moscova a negat orice intenție de a-și trimite dronele dincolo de granițele Ucrainei în timpul atacului efectuat în acea noapte asupra unor ținte în Ucraina, menționând că dronele pătrunse în Polonia aveau o rază de acțiune de doar 700 de kilometri.

În situații anterioare când drone rusești au ajuns în spațiul aerian al unor țări vecine Ucrainei, Rusia a afirmat că sistemele de război electronic ucrainene au deviat dronele de la traiectoria către țintele prestabilite.

