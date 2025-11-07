NATO instalează și în România o redutabilă armă americană, care folosește și Inteligența Artificială. Cum funcționează MEROPS

În urma incursiunilor rusești în spațiul aerian al NATO, care au scos la iveală vulnerabilitățile Alianței, România și Polonia își instalează un nou sistem de armament, vizând apărarea împotriva dronelor rusești.

Sistemul american fie trimite drone împotriva dronelor, fie transmite informațiile necesare, forțelor terestre sau aeriene, care pot doborî aceste aparate.

Potrivit oficialilor NATO citați de Associated Press, NATO dorește ca granița sa estică, din Norvegia până în Turcia, să fie atât de bine echipată, încât Rusia să fie descurajată să mai încerce incursiuni cu avione ori drone.

Emma Burrows, The Associated Press: ”Polonia și România desfășoară un nou sistem de apărare împotriva dornelor rusești, susținut de fostul director executiv Google, Eric Schmidt (care a investit în sistemul MEROPS)”.

La începutul lunii septembrie, 19 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Autoritățile au trimis avioane militare de milioane de dolari să intercepteze aceste aparate care costă doar cateva mii de dolari. Câteva zile mai târziu, și țara noastră a raportat incursiunea unor drone rusești. Incidente similare au fost și în alte țări.

Emma Burrows, The Associated Press: ”Drone neidentificate apărute în preajma unor aeroporturi și baze militare din Danemarca, Germania și Belgia au plasat Europa în alertă”.

Un război prelungit al dronelor sau un conflict pe scară largă, precum cel din Ucraina, ar epuiza rapid bugetele occidentale și stocurile limitate de rachete.

Emma Burrows, The Associated Press: ”Desfășurarea sistemului american MEROPS în Polonia și România, care folosește drone ca să atace drone ostile, este mai ieftină decât mobilizarea avioanelor de vânătoare. Sistemul MEROPS este deja testat în Ucraina, fiind suficient de compact încât să poată fi montat în remorca unei camionete. Este capabil să detecteze cu acuratețe drone și să le contracareze, folosind Inteligența Artificială ca să navigheze când comunicațiile prin satelit ori sistemele electronice sunt bruiate”.

Germania avertizează că Rusia poate lansa oricând un atac limitat asupra NATO

Sistemul MEROPS poate fi folosit atât pentru protejarea infrastructurii critice, cum ar fi aeroporturile, cât și a trupelor aflate în mișcare într-o zonă de luptă. Potrivit Associated Press, NATO a inceput deja instalarea primelor sisteme de-a lungul granițelor Poloniei și României. Danemarca a decis, la rândul ei, să achiziționeze tehnologia.

În acest context, generalul Sollfrank, care conduce Comandamentul operațiunilor comune al Germaniei și coordonează planificarea apărării, a avertizat că Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat asupra teritoriului NATO.

Responsabilul german nu vorbește de un atac major, ci de unul limitat și rapid, și atrage atenția că un asemenea scenariu depinde de felul în care Occidentul dă dovadă de fermitate.

Generalul Sollfrank a subliniat că tacticile de război hibrid ale Moscovei, inclusiv incursiunile cu drone, trebuie privite drept elemente ale unei strategii vizând să provoace NATO, să testeze reacțiile, forța și rezistența Alianței și să alimenteze nesiguranța și frica.

