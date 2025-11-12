Uniunea Europeană își face bugetul pe următorii 7 ani. România ar putea primi cei mai mulți bani, după Polonia

EURomânia
12-11-2025 | 10:44
Uniunea Europeană își face bugetul pentru următorii 7 ani. Două trilioane de euro pentru drumuri, școli, ferme și securitate urmează să ajungă în statele membre.

Camelia Donțu

România ar putea primi din viitorul buget 60 de miliarde de euro, cea mai mare alocare de până acum. Planul este în negocieri aprinse între Comisie și Parlamentul European.

Cine decide cum se împart aceste fonduri și câți bani ajung în România?

Corespondentul Știrilor ProTv la Bruxelles, Camelia Donțu, ne explică din studioul Parlamentului European.

Nu e o poveste despre Bruxelles, e despre viața noastră: cât stăm în trafic, cât plătim la facturi și ce șanse au copiii noștri. Asta se negociază acum.

Constructii
România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB

Gândiți-vă la un portofel comun al Uniunii Europene: de aici vin autostrăzile sau bursele Erasmus, de exemplu. Iar în aceste zile se decide cum împărțim banii pentru următorii 7 ani, din 2028.

Pentru România, propunerea din viitorul buget este de aproximativ 60 de miliarde de euro – cea mai mare sumă de până acum și a doua ca mărime între statele membre, după Polonia. Suma este încă în negociere.

Miercuri, Parlamentul European se reunește în plen și dezbate propunerea Comisiei pentru buget. La dezbatere participă și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

România, beneficiară netă: a încasat 100 de miliarde de euro de la aderare

O precizare: vorbim de bugetul stabil al Uniunii Europene, altceva decat PNRR-ul, care a fost fondul de urgență, temporar, să ne revenim după pandemie.

Bugetul e finanțat în principal de statele membre, în funcție de puterea economică. România este net beneficiară: de la aderare a încasat aproximativ 100 de miliarde de euro, de aproape trei ori mai mult decât a virat.

Invitatul din această ediție EURomânia este deputatul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene.

Siegfried Mureșan: ”Comisia Europeană a propus câteva lucruri bune pentru România”

Camelia Donțu: Comisia Europeană ne propune ca pentru viitorul buget multianual să avem aceste planuri naționale, adică mai multă putere pentru capitalele naționale. Ce înseamnă acest lucru pentru România, având în vedere că la noi în țară regulile, dar și guvernele, se schimbă destul de des?

Siegfried Mureșan: Comisia Europeană, care este Executivul Uniunii Europene, a propus în urmă cu câteva luni proiectul de buget pentru următorii 7 ani, 2028-2034. Pentru că bugetul UE este mereu decis pe 7 ani înainte, pentru ca beneficiarii de fonduri europene să aibă predictibilitate. Fermierii, IMM-urile, autoritățile locale să știe exact câte fonduri vin și în ce condiții. Comisia Europeană a propus câteva lucruri bune pentru România. De exemplu, mai multe fonduri pentru apărare, siguranță, securitatea cetățeanului – lucru important pentru noi, cu situația din Ucraina la frontieră. Însă Comisia Europeană propusese și un lucru care era defavorabil României, și anume comasarea politicii agricole comune și a politicii de coeziune, cele mai importante două politici ale Uniunii Europene, din care noi am primit până acum cele peste 100 de miliarde de euro. Comasarea acestor două politici ar fi însemnat incertitudine. Ar fi însemnat că fermierii și primarii trebuiau să lupte pe aceleași fonduri, pentru nevoi diferite. Iar noi, în Parlamentul European, am spus că nu acceptăm această comasare.

Interviul integral poate fi vizionat în video.

Comisarul european pentru agricultură a lucrat la o stână din România. Christophe Hansen: „Trebuia să mulgem oile dimineața”

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 12-11-2025 10:29

Românii strâng cureaua. Al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente, băuturi și tutun
Stiri Sociale
Românii strâng cureaua. Al doilea cel mai mare declin din UE la vânzări de alimente, băuturi și tutun

Indicele volumului comerţului cu amănuntul pentru alimente, băuturi şi tutun a crescut cu 0,5% în Uniunea Europeană şi cu 1% în zona euro în septembrie, comparativ cu perioada similară din 2024, cel mai sever declin fiind în Estonia, România şi Belgia.

România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB
Stiri actuale
România construiește într-un ritm fără precedent: volumul lucrărilor a crescut cu 58%, iar construcțiile aduc 8,2% din PIB

Construcțiile pun umărul serios la economia României. Datele Eurostat arată că, în ultimii șase ani, volumul lucrărilor a crescut cu aproape 60% performanță care ne plasează pe locul al doilea în Uniunea Europeană, după Italia.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

UE impune prima lege pentru sănătatea solului. România a făcut evaluări, însă fără acțiuni concrete
Stiri actuale
UE impune prima lege pentru sănătatea solului. România a făcut evaluări, însă fără acțiuni concrete

Uniunea Europeană adoptă, pentru prima dată, o lege dedicată sănătății solului. Cu alte cuvinte, statele membre vor fi obligate să monitorizeze atent calitatea pământului și, în funcție de rezultate, să ia măsuri prin care să îl protejeze.

Comisar european: România şi Bulgaria fac zona Schengen şi Uniunea Europeană mai sigure
Stiri externe
Comisar european: România şi Bulgaria fac zona Schengen şi Uniunea Europeană mai sigure

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, a afirmat că România şi Bulgaria contribuie la crearea unui spaţiu mai sigur în zona Schengen şi în Uniunea Europeană. 

INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului
Stiri Sociale
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar alege să voteze cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost demis din funcţie în urma unei anchete de corupţie în domeniul energiei
Stiri externe
Ministrul ucrainean al Justiţiei a fost demis din funcţie în urma unei anchete de corupţie în domeniul energiei

Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenţă miercuri dimineaţă, l-a demis din funcţie pe actualul ministru al Justiţiei, Herman Galuşcenko, fost ministru al Energiei.

INS: Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie a fost 9,8%. Energia electrică s-a scumpit cu peste 72%
Stiri Economice
INS: Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie a fost 9,8%. Energia electrică s-a scumpit cu peste 72%

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%, potrivit datelor INS, publicate miercuri.

