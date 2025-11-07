NATO trimite în România o armă cu care vor fi doborâte dronele rusești. Cum le va vâna sistemul Merops

Polonia și România vor instala un nou sistem de arme fabricat în SUA pentru a vâna dronele rusești, care au stârnit noi temeri de-a lungul flancului estic al Alianței.

Sistemul anti-drone, cunoscut sub numele de Merops, este suficient de mic pentru a fi transportat în spatele unei camionete și utilizează inteligența artificială pentru a localiza, urmări și neutraliza dronele, chiar și atunci când semnalele GPS sau de comunicații sunt bruiate. Deocamdată, oficialii din domeniul apărării din Polonia și România nu au confirmat încă implementarea.

Oficialii NATO au declarat pentru Associated Press că și Danemarca achiziționează această tehnologie, în contextul în care alianța se grăbește să-și întărească frontiera estică, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

Măsura, dacă va fi confirmată, vine în urma mai multor incidente din ultimele luni care au evidențiat nevoia urgentă de sisteme de apărare rapide și ieftine.

La începutul lunii septembrie, peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, determinând Varșovia și aliații săi din NATO să trimită avioane de vânătoare în valoare de sute de milioane de euro pentru a intercepta aeronave fără pilot care costă doar o fracțiune din această sumă.

Încălcarea a fost atât de gravă încât l-a determinat pe prim-ministrul polonez Donald Tusk să avertizeze că este „cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial”. A fost pentru prima dată când avioanele occidentale au atacat direct ținte rusești în spațiul aerian al NATO în timpul războiului de trei ani al Kremlinului în Ucraina, informează TVP World, care citează AP.

Doar o săptămână mai târziu, România – un alt stat NATO de pe flancul estic – a raportat o incursiune similară.

În curând, drone au fost observate deasupra marilor orașe europene, inclusiv Copenhaga, Berlin, Munchen și Bruxelles, determinând autoritățile să închidă temporar aeroporturile.

Oficialii europeni afirmă că încălcările, pe care le atribuie Moscovei, sunt deliberate și menite să testeze apărarea NATO și timpul său de reacție.

Acestea au determinat și Europa să ia măsuri. Luna trecută, Comisia Europeană a prezentat „Foaia de parcurs pentru pregătirea apărării 2030”, care prezintă patru proiecte emblematice ale UE, inclusiv o inițiativă de combatere a dronelor numită „zidul anti-drone”, pentru a consolida frontiera estică a blocului.

Ce oferă Merops

„Acest sistem ne oferă o detectare foarte precisă”, a declarat pentru AP Mark McLellan, șef adjunct al operațiunilor de stat major la Comandamentul Terestru Aliat al NATO.

„Este capabil să țintească dronele și să le doboare, și asta la un cost redus. ... Este mult mai ieftin decât să trimiți un F-35 în aer pentru a le doborî cu o rachetă”, a adăugat el.

Deoarece dronele zboară încet și la altitudini joase, ele pot trece neobservate de sistemele radar tradiționale, care sunt calibrate pentru rachete cu viteză mare. Merops umple acest gol identificând obiectele suspecte care altfel ar putea părea păsări sau chiar avioane mici.

Merops „practic zboară drone împotriva dronelor”, a spus McLellan – fie trăgând direct asupra dronei ostile, fie transmițând informații de țintire forțelor terestre sau aeriene, astfel încât acestea să o poată doborî.

McLellan a declarat pentru AP că sistemul a fost selectat deoarece s-a dovedit deja eficient în Ucraina, adăugând că, dacă ceva nu funcționează acolo, „probabil nu merită achiziționat”.

Merops oferă comandanților „un anumit interval de timp pentru a putea evalua amenințarea și a decide – să tragă sau să nu tragă”, a declarat Thomas Lowin, șef adjunct al operațiunilor de stat major la Comandamentul Terestru Aliat al NATO.

El a adăugat că acest sistem poate proteja atât infrastructura critică, inclusiv aeroporturile, cât și trupele care operează în apropierea liniei frontului.

Ascensiunea războiului cu drone

Interesul crescând pentru apărarea împotriva dronelor survine în contextul în care oficialii occidentali reevaluează natura schimbătoare a războiului. Conflictul actual dintre Ucraina și Rusia a redefinit războiul modern, dronele fiind considerate responsabile pentru până la 80% din pierderile rusești de pe linia frontului. Forțele ucrainene s-au dovedit a fi deosebit de pricepute în modificarea și inovarea tehnologiei dronelor pentru utilizarea pe câmpul de luptă.

Generalii NATO avertizează că orice conflict viitor ar putea implica roiuri masive de drone care ar epuiza rapid stocurile de rachete și bugetele de apărare.

Moscova produce, de asemenea, drone de atac la scară largă, echipându-le cu motoare cu reacție, antene anti-bruiaj și camere video.

„Vedem ce face Rusia în Ucraina”, a declarat Zacarias Hernandez, șef adjunct al planurilor de stat major la Comandamentul Terestru Aliat al NATO, pentru AP.

„Trebuie să fim pregătiți pentru asta”, a adăugat el.

