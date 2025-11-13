Polonia, sancționată de CEDO după ce o femeie a fost nevoită să avorteze în străinătate. Ce despăgubiri trebuie să plătească

Stiri externe
13-11-2025 | 16:30
avort
Shutterstock

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia cu privire la încălcarea „dreptului la viaţă privată”, după ce o femeie a avortat în străinătate, în 2020, din cauza ”incertitudinii” care domnea la acea vreme în legislaţie.

autor
Lorena Mihăilă

Reclamanta era însărcinată la acea vreme cu un făt cu trisomie, relatează AFP.

Legea poloneză din 1993 autoriza avortul în cazul unor anomalii fetale, însă Curtea Constituţională poloneză a hotărât la 22 octombrie 2020 că aceasta era „incompatibilă” cu Constituţia. Această hotărâre - care a declanşat manifestaţii vaste în Polonia - a intrat în vigoare la 27 ianuarie 2021.

Tânăra femeie urma să avorteze a doua zi, pe 28 ianuarie 2021, într-un spital din Varşovia. Programarea ei a fost anulată de spital şi ea a fost nevoită în final să plece în străinătate pentru a avorta.

Citește și
Alexandru Rogobete
Ministrul Sănătăţii: România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere sau presiune asupra femeii

Între aceste două date, în ţară a domnit incertitudinea cu privire la incidenţa hotărârii Curţii.

A avortat în Olanda de teamă

De teamă că nu mai putea avorta în mod legal în ţară, tânăra - însărcinată în 15 săptămâni la momentul pronunţării Curţii Constituţionale - s-a dus în Olanda, unde sarcina a fost întreruptă într-o clinică privată.

Magistraţii europeni au condamnat Polonia „în unanimitate” cu privire la încălcarea „dreptului la respectarea vieţii private”, garantat de Articolul 8 al Convenţiei europene a drepturilor omului, apreciind că tânăra a fost ”afectată în mod direct” de schimbarea legislaţiei.

„Curtea consideră, în particular, că amestecul în exercitarea drepturilor sale de către reclamantă a decurs din situaţia de mare incertitudine care a domnit de la pronunţarea hotărârii Curţii Cnstituţionale, în 2020, şi până la publicarea acesteia în 2021”, o incertitudine agravată ”totodată de lipsa oricăror măsurii de tranziţie şi de pandemia covid-19 în curs” la acea vreme.

Despăgubiri de peste 15.000 de euro

CEDO condamnă Polonia să-i plătească despăgubiri materiale în sumă de 1.495 de euro şi despăgubiri morale în sumă de 15.000 de euro.

„Aceasta este o hotărâre dreaptă şi singura posibilă”, a declarat AFP Natalia Broniarczyk de la ONG-ul ”Aborcyjny Dream Team”.

În fiecare zi, după hotărârea Curţii Constituţionale, ”cel puţin şapte femei s-au dus la o clinică străină în vederea întreruperii unei sarcini”, a precizat ea.

”Salutăm această hotărâre, dar căutăm în continuare cu disperare fonduri necesare susţinerii femeilor care ne sună zilnic”, a declarat Mara Clarke, de la Organizaţia ”Supporting Abortions for Everyone” (SAFE).

La sfârşitul lui 2023, CEDO a condamnat Varşovia într-un dosar asemănător.

CEDO, cu sediul la Strasbourg, în Franţa, este un tribunal însăecinat să se pronunţe cu privire la încălcări ale Convenţiei europene a drepturilor omului în cele 46 de ţări care au ratificat-o.

O vatmaniță a fost filmată dormind în timp ce mergea cu tramvaiul prin San Francisco. Pasagerii au intrat în panică. VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: Polonia, avort, cedo,

Dată publicare: 13-11-2025 16:30

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
O fată de 13 ani din Iași a ajuns la spital, după un avort spontan. Iubitul ei de 19 ani a fost arestat
Stiri Virale
O fată de 13 ani din Iași a ajuns la spital, după un avort spontan. Iubitul ei de 19 ani a fost arestat

Caz șocant în Iași. O fată de 13 ani, aflată în grija asistenților maternali, a dispărut din casa de tip familial, în această vară. Iar acum a ajuns la spitalul de copii, după ce a suferit un avort spontan.  

Ministrul Sănătăţii: România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere sau presiune asupra femeii
Stiri actuale
Ministrul Sănătăţii: România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere sau presiune asupra femeii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a delimitat, marţi, de proiectul de lege al unor parlamentari neafiliaţi prin care s-ar putea limita dreptul la avort şi a subliniat că România are nevoie de creşterea natalităţii, dar nu prin constrângere.

Studiu Nature: Marijuana afectează ovocitele și influențează negativ sarcina. Cercetătorii recomandă „prudență”
Stiri Stiinta
Studiu Nature: Marijuana afectează ovocitele și influențează negativ sarcina. Cercetătorii recomandă „prudență”

Marijuana poate afecta ovocitele, ovulele nefertilizate din ovarele feminine, într-un mod care, potrivit cercetătorilor, poate duce la infertilitate, avort spontan și posibile defecte genetice la copii, potrivit unui nou studiu.

Descoperiri șoc la Maternitatea din Sibiu, după ce o femeie de 33 de ani a murit în urma unui avort
Stiri actuale
Descoperiri șoc la Maternitatea din Sibiu, după ce o femeie de 33 de ani a murit în urma unui avort

Mai mulţi angajaţi ai Maternităţii din Sibiu au fost sancţionaţi în cadrul unor controale declanşate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu după ce o femeie a murit din cauza complicaţiilor suferite în urma unui avort.

Un paramedic i-a administrat pe ascuns un medicament pentru avort amantei sale, când a aflat că este gravidă. Ce a urmat
Stiri externe
Un paramedic i-a administrat pe ascuns un medicament pentru avort amantei sale, când a aflat că este gravidă. Ce a urmat

Un paramedic care a păcălit o femeie să facă un avort, după ce i-a administrat pe ascuns medicamente în timpul actului sexual, a fost condamnat la 10 ani de închisoare, potrivit The Guardian

Recomandări
Magistrații vor pensii speciale cât salariul. Coaliția a respins scenariul la discuțiile de la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații vor pensii speciale cât salariul. Coaliția a respins scenariul la discuțiile de la Cotroceni

După discuțiile cu magistrații, UDMR a transmis că susține o variantă moderată a reformei pensiilor speciale (70–75% din salariul net), o perioadă de tranziție mai scurtă și adoptarea rapidă a legii, pentru a respecta jalonul PNRR.

CE a lansat Scutul European pentru Democrație: un plan amplu de combatere a dezinformării și de protejare a alegerilor libere
Stiri externe
CE a lansat Scutul European pentru Democrație: un plan amplu de combatere a dezinformării și de protejare a alegerilor libere

Comisia Europeană a prezentat Scutul European pentru Democrație, un set de măsuri concrete menite să consolideze, protejeze și promoveze democrațiile din Uniunea Europeană.

DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”
Stiri Politice
DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Noiembrie 2025

47:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28