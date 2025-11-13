Cum pregătește o școală din Polonia elevii pentru armată: „Știu că fac ceva pentru țara mea”

În Polonia, elevii nu mai învață doar matematică sau istorie, ci și cum să mânuiască armele. Școlile sunt nevoite să-și adapteze programul educațional.

De la invazia rușilor în Ucraina, teama de război este resimțită în viața de zi cu zi.

Pe lângă materiile obișnuite, cei 900 de elevi din acest liceu învață cum să mânuiască o armă.

Urmează cursuri care să-i pregătească pentru armată sau alte opțiuni, pentru a deveni grăniceri, pompieri sau polițiști.

Iwona Trzaskowska, director școală: „Aceasta este uniforma pentru clasa de grăniceri.”

Elevă: „Știu că fac ceva pentru țara mea și că voi fi mai pregătită în viitor, iar asta mă face să fiu mândră.”

La cursuri sunt studiate echipamente militare reale, unele aduse de pe frontul din Ucraina, însă fără muniție reală. La trageri, tirul este simulat cu laser.

Elev: „La cursul despre armament înveți cum să respecți arma și să o folosești doar pentru ce este destinată.”

Printre cursanți se numără și refugiați ucraineni, urmăriți de coșmarul războiului de acasă.

Elevă: „Nu pot lua legătura cu tata. E îngrozitor. Rachetele zboară peste case și nu știm ce se va întâmpla pe viitor.”

În program sunt incluse și lecții de utilizare a dronelor.

Dorota Plona, instructor: „Lecțiile cu drone sunt potrivite pentru ei: sunt tineri, pot procesa rapid informația, o pot asimila ușor și pot opera eficient dispozitivele dotate cu noi tehnologii.”

Polonezii percep în mod clar amenințarea unei posibile agresiuni din partea Rusiei, iar granița cu Belarus este puternic fortificată, cu trupe desfășurate în zonă.

Elevă: „Cu cât începem mai repede, cu atât ne vom descurca mai bine.”

Mai trebuie doar o diplomă de absolvire și armata poloneză va primi această promoție cu brațele deschise.

