Un bărbat și-a distrus casa, supărat pentru că soția a cumpărat o mașină de spălat vase fără să-l întrebe

Un bărbat din China și-a distrus casa, de nervi pentru că soția a cumpărat o mașină de spălat vase fără consimțământul său. Omul a spus că aveau datorii și nu își permiteau o astfel de achiziție.

Un soț furios, cu datorii considerabile, a răbufnit violent din cauza unei achiziții domestice, apoi și-a cerut scuze, spunând că își pot cumpăra, până la urmă, o mașină „mai mică”, scrie South China Morning Post (SCMP).

Un videoclip publicat de o femeie din China, în care soțul ei este văzut distrugându-le casa pentru că ea a cumpărat o mașină de spălat vase în valoare de 1.500 de yuani (215 dolari americani), a devenit viral pe rețelele de socializare.

SCMP

Femeia, care locuiește în provincia Guangdong, sudul Chinei, a declarat într-un videoclip postat pe 8 ianuarie că a cumpărat mașina de spălat vase de pe o platformă online fără să-i spună soțului ei.

Soțul a aflat de mașină abia când a venit un muncitor să o instaleze

Tânăra a spus că are nevoie de mașină deoarece apa de la robinet este prea rece pe timpul iernii pentru a spăla vasele manual. În plus, soțul nu spală niciodată vasele – a mai spus femeia.

Bărbatul a aflat despre achiziție abia când un muncitor a venit să instaleze mașina de spălat vase în apartamentul lor închiriat.

Soțul i-a ordonat soției sale să anuleze comanda și să returneze mașina, dar ea a refuzat. El a spus că familia nu își permitea mașina de spălat vase din cauza costurilor mari la apă și electricitate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













