Un bărbat și-a distrus casa, supărat pentru că soția a cumpărat o mașină de spălat vase fără să-l întrebe

19-01-2026 | 11:35
casa distrusa
Un bărbat din China și-a distrus casa, de nervi pentru că soția a cumpărat o mașină de spălat vase fără consimțământul său. Omul a spus că aveau datorii și nu își permiteau o astfel de achiziție.  

Cristian Anton

Un soț furios, cu datorii considerabile, a răbufnit violent din cauza unei achiziții domestice, apoi și-a cerut scuze, spunând că își pot cumpăra, până la urmă, o mașină „mai mică”, scrie South China Morning Post (SCMP).

Un videoclip publicat de o femeie din China, în care soțul ei este văzut distrugându-le casa pentru că ea a cumpărat o mașină de spălat vase în valoare de 1.500 de yuani (215 dolari americani), a devenit viral pe rețelele de socializare.

Femeia, care locuiește în provincia Guangdong, sudul Chinei, a declarat într-un videoclip postat pe 8 ianuarie că a cumpărat mașina de spălat vase de pe o platformă online fără să-i spună soțului ei.

Soțul a aflat de mașină abia când a venit un muncitor să o instaleze

Tânăra a spus că are nevoie de mașină deoarece apa de la robinet este prea rece pe timpul iernii pentru a spăla vasele manual. În plus, soțul nu spală niciodată vasele – a mai spus femeia.

Bărbatul a aflat despre achiziție abia când un muncitor a venit să instaleze mașina de spălat vase în apartamentul lor închiriat.

Soțul i-a ordonat soției sale să anuleze comanda și să returneze mașina, dar ea a refuzat. El a spus că familia nu își permitea mașina de spălat vase din cauza costurilor mari la apă și electricitate.

O femeie de 82 de ani din China a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole | VIDEO
O femeie de 82 de ani din China a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole | VIDEO

În estul Chinei, o bunică în vârstă de 82 de ani face ceva cu adevărat uimitor.

China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva
China lansează ”ofensiva șarmului” în Europa. Cumpără avioane din Franța și carne din Spania, dar urmărește ceva

De la comenzile de aeronave din Franța la piețele redeschise de carne de vită și carne de porc pentru Irlanda și Spania, oficialii din China continentală se bazează puternic pe diplomație, într-o așa numită ”ofensivă a șarmului”.

Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia
Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia

China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia, deși Moscova și Beijing semnaseră un contract valabil până în 2037. Motivul este că energia din Rusia a devenit mai scumpă decât cea produsă pe plan local de China.

 

Radarele chinezești intens promovate par să fi fost de puțin ajutor atunci când SUA au lansat atacul împotriva Venezuelei
Radarele chinezești intens promovate par să fi fost de puțin ajutor atunci când SUA au lansat atacul împotriva Venezuelei

Armata Venezuelei dispunea de radare antiaeriene fabricate în China în momentul în care Statele Unite au lansat, la începutul acestei luni, un atac aerian surpriză asupra țării pentru a-l captura pe liderul de atunci, Nicolás Maduro.

A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești
A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești

Cârtița adusă din China a ajuns în Portul Constanța. Vorbim despre instalația care va fora primul tunel rutier de autostradă executat în România cu această tehnologie.

