Proteste la Davos, înaintea Forumului Economic Mondial: ”Trump e simbolul imperialismului”

Sute de manifestanţi au început, în estul Elveţiei, un marş către staţiunea Davos, unde preşedintele american Donald Trump urmează să fie vedeta săptămâna viitoare, la Forumul Economic Mondial (WEF), relatează AFP.

Aproximativ 600 de persoane au plecat sâmbătă de la Küblis, potrivit agenţiei elveţiene de presă Keystone-ATS.

Ele purtau pancarte cu mesaje ca ”Democraţie, mai degrabă decât dictatura WEF” sau ”Democraţie, mai degrabă decât oligarhie”.

Manifestanţii, care fac parte din ”Strike-WEF”, cer angajamente în favoarea ”justiţiei sociale” şi spun că luptă ”pentru o lume în care fiecare are suficient cât să trăiască”, potrivit site-ului grupului.

Ei urmează să sosească duminică la Davos, pentru a lua parte, duminică seara, la o adunare autorizată de către comună a Tineretului Socialist Elveţian (Jeunesse Socialiste Suisse, JSS).

”Pentru noi, este important să ne ridicăm vocea împotriva Forumului Economic Mondial. Să demonstrăm că deciziile care sunt luate acolo nu sunt democratice, că acolo sunt reprezentate multe interese, care nu sunt interesele noastre, ci ale întreprinderilor şi lobbiştilor”, a declarat Keystone-ATS o purtătoare de cuvânt a Strike-WE, Maeva Strub.

”Fasciști și beliciști”

”Trump este un simbol, în ochii noştri, simbolul capitalismului aşa cum există el şi al naturii sale distrugătoare. Cred că Trump, prin scopurile sale imperialiste, împărtăşeşte aceleaşi ambiţii ca ale multor altora, dar pe pe care el le afişează la lumina zilei. De aceea protestele sunt atât de puternice”, a declarat ea.

Cu sloganul ”No WEF - Stop Trump”, Tineretul Socialist Elveţian vrea să denunţe ”belicismul mondial, care garantează profituri băncilor şi întreprinderilor de armament, dar nu aduce niciodată pacea”, potrivit unui comunicat.

Doar maximum 300 de persoane sunt autorizate să participe la adunarea de duminică, se arată în comunicat.

”Este inadmisibil ca fasciştii şi beliciştii să se plimbe liberi la WEF, în timp ce contramanifestaţia noastră este cenzurată”, denunţă preşedinta JSS, Mirjam Hostetmann, citată în comunicat.

Sâmbătă, la Berna, capitala elveţiană, sute de persoane au luat parte la o manifestaţie neautorizată, intitulată ”Smash WEF!”, convocată de mai multe organizaţii de stânga, potrivit Keystone-ATS.

Sâmbătă seara, la manifestaţie mai erau câteva zeci de persoane şi un important dispozitiv al poliţiei.

