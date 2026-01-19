Blue Monday - ce este și de ce este considerată cea mai tristă zi a anului. Cum influențează starea de spirit

Termenul „Blue Monday” desemnează a treia zi de luni din ianuarie, anul acesta, 19 ianuarie 2026. Aceasta a devenit cunoscută drept „cea mai deprimantă zi a anului”.

Dar ce este, mai exact, Blue Monday? Și cum se leagă de sănătatea mintală sau de tulburarea afectivă sezonieră (TAS)? Pe măsură ce sărbătorile rămân în urmă, iar zilele întunecate și reci ale lui ianuarie se instalează, mulți dintre noi pot simți o stare de apatie. Pentru unii, această perioadă aduce mai mult decât o simplă melancolie trecătoare.

Ce este Blue Monday

Există vreun sâmbure de adevăr în ideea de Blue Monday? Pe scurt, nu. Sănătatea mintală este influențată de o combinație de factori personali, sociali și de mediu, iar stările de dispoziție scăzută pot apărea în orice perioadă a anului.

Cu toate acestea, elemente precum zilele mai scurte, problemele financiare cauzate de cheltuielile (excesive) din perioada sărbătorilor și revenirea bruscă după Crăciun pot influența starea emoțională în luna ianuarie și o pot face o perioadă dificilă pentru mulți oameni.

12 milioane de oameni din Europa de Nord suferă de tulburare afectivă sezonieră (TAS), un tip de depresie asociat cu lipsa luminii naturale, în lunile de iarnă. Însă nu este vorba doar de o singură zi; TAS poate persista pe tot parcursul sezonului rece.

Istoria conceptului Blue Monday

Conceptul de Blue Monday a fost introdus pentru prima dată în 2005, în cadrul unei campanii de marketing a unei companii de turism. Folosind o formulă discutabilă, aceasta lua în calcul factori precum datoriile de după sărbători, zilele întunecate, rezoluțiile eșuate și lipsa generală de motivație pentru a desemna această zi ca fiind deosebit de apăsătoare. Deși baza științifică a conceptului Blue Monday este pusă sub semnul întrebării, stările pe care le reflectă, dezamăgirea, stresul și tristețea sezonieră, pot fi reale.

Tulburarea afectivă sezonieră: mai mult decât „tristețea de iarnă”

Tulburarea afectivă sezonieră (TAS) este un tip de depresie care apare în anumite perioade ale anului, cel mai frecvent iarna.

Simptomele pot include nivel scăzut de energie, somn prelungit, modificări ale apetitului, dificultăți de concentrare și sentimente de lipsă de speranță, lipsă de valoare personală, iritabilitate sau tristețe, conform nuffieldhealth.

Pentru mulți oameni, lipsa luminii solare și zilele mai scurte dereglează ritmul circadian și reduc nivelul de serotonină, contribuind la aceste stări.

Este important de menționat că a avea stări specifice iernii nu înseamnă că este „ceva în neregulă” cu tine. Nivelul mai scăzut de energie sau motivație în acest sezon este un răspuns normal la schimbările de lumină și temperatură. De fapt, această experiență se aliniază ritmului natural al iernii, o perioadă în care natura încetinește, se odihnește și se pregătește pentru reînnoire. Așa cum copacii își pierd frunzele și animalele hibernează, oamenii simt adesea nevoia de a-și conserva energia și de a se retrage mai mult în interior în timpul iernii.

Cum să eviți stările de tristețe în această perioadă

Deși Blue Monday este o zi simbolică, ea servește ca un memento pentru a acorda prioritate sănătății mintale în lunile de iarnă. Iată câteva modalități practice de a avea grijă de tine:

Expune-te cât mai mult la lumină naturală

Dacă suferi de TAS, petrecerea timpului afară în orele de lumină poate îmbunătăți semnificativ starea de spirit. Un exemplu simplu este o plimbare în pauza de la serviciu, pentru a profita de mai mult timp la soare.

Ia un supliment de vitamina D

Este recomandat să iei în considerare administrarea unui supliment de vitamina D în lunile de iarnă, din cauza expunerii reduse la lumina solară. Înainte să faci asta, fă-ți analizele pentru a vedea nivelul de vitamina D din corp.

Ia în calcul terapia cu lumină

Lămpile și cutiile de terapie cu lumină creează o expunere artificială la lumină, care poate fi eficientă pentru unele persoane cu TAS.

Lasă lumina să intre

Petrece timp afară în orele de lumină, chiar și în zilele înnorate, sau stai lângă o fereastră pentru a beneficia de cât mai multă lumină naturală. Aranjează spațiul astfel încât să maximizezi expunerea la soare și ține perdelele deschise pe timpul zilei.

Mișcă-ți corpul

Activitatea fizică regulată, chiar și mișcarea ușoară precum mersul pe jos sau yoga, poate îmbunătăți starea de spirit și nivelul de energie. Mișcarea reduce hormonii de stres, precum cortizolul și adrenalina, și crește nivelul substanțelor asociate cu starea de bine, precum dopamina și serotonina.

Rămâi conectat

Păstrează legătura cu prietenii, familia sau rețelele de sprijin. Conexiunea socială reduce sentimentul de izolare, sfătuiește northwestvancouver.

Practică auto-acceptarea

Este normal să te simți lipsit de motivație sau trist. Acceptă aceste emoții fără a te judeca.

Caută sprijin profesional

Dacă stările de tristețe sau lipsă de speranță persistă, apelează la un specialist în sănătate mintală pentru îndrumare și sprijin.

