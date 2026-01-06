Plan pentru următorul cincinal chinez. Propaganda de stat va mediatiza intens acest cuvânt. Cum trebuie să apară China

Propaganda chineză va trebui să mediatizeze intens la nivel global termenul ”economie” și să prezinte imaginea unei Chine încrezătoare, independente și unite, potrivit unui ordin al șefului ideologiei de la Beijing care vizează următorul cincinal.

 

Propaganda de stat va trebui să promoveze China la nivel global în principal din perspectivă economică, iar imaginea pe care omenirea va trebui să o vadă în următorul cincinal va fi cea a unei țări încrezătoare, independente și unite, scrie South China Morning Post (SCMP).

SCMP folosește fără niciun sens peiorativ termenul de ”propagandă”, acceptată astfel oficial ca o instituție de stat a Chinei.

Mai mult, aceeași publicație independentă cu sediul în Hong Kong vorbește cu un ton relaxat despre ”șeful ideologiei” și ”cincinal” – de unde reiese că, în China, termeni și noțiuni comuniste cu o reputație sinistră în restul lumii libere reprezintă politici de stat normale pentru fiecare chinez.

Șeful ideologiei din China a cerut din nou oficialilor din domeniul propagandei să se concentreze asupra economiei, în contextul în care țara se confruntă acum cu o încetinire economică, un șomaj ridicat și o cerere slabă de la consumatori - informează sursa citată.

donald trump vladimir putin xi jinping
Analiză. Pământul celor trei imperii: SUA ia Americile, Rusia vrea Europa de Est, China va desena harta Asiei

Cai Qi, membru al Comitetului permanent al Biroului Politic, a declarat luni, la o reuniune națională a șefilor departamentelor de publicitate de la Beijing, că „ar trebui să se stabilească un start bun” pentru următorul plan cincinal, a relatat agenția de știri de stat Xinhua.

Noul plan al țării pentru dezvoltare socială și economică a început oficial și este valabil până în 2030.

Cum trebuie să fie prezentată China în lume. ”Să ghidăm opinia publică”

Trebuie să ne facem bine treaba în domeniul mass-media și al comunicării, cu un accent deosebit pe economie”, a declarat Cai, responsabil pentru ideologie, cultură și reglementarea internetului.

Trebuie să răspundem sentimentului public și să ghidăm opinia publică, precum și să consolidăm ideologia dominantă care arată China încrezătoare în sine, independentă și unită”, a adăugat el.

Cai a cerut, de asemenea, o gestionare mai strictă a spațiului cibernetic și mai multe eforturi pentru a comunica cu lumea și „a spune poveștile Chinei într-un mod veridic, tridimensional și cuprinzător”.

Trebuie precizat că publicația SCMP este deținută de miliardarul Jack Ma, proprietarul gigantului Alibaba, despre care s-a spus un timp că intrase în dizgrațiile Beijingului și a fost chiar dat dispărut.

Era perioada în care SCMP era mult mai acidă față de Partidul Comunist și regimul autoritar al Chinei. Tonul publicației s-a aliniat însă în ultimul timp în coloana mas-media favorabile Beijingului, schimbare care a coincis cu revenirea bruscă a lui Jack Ma, chiar în anturajul președintelui Xi Jinping.  

Expert: Trump ne readuce în lumea granițelor teoretice pentru marile puteri. Europa, ultima rămășiță a ordinii bazate pe legi

