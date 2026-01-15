Radarele chinezești intens promovate par să fi fost de puțin ajutor atunci când SUA au lansat atacul împotriva Venezuelei

15-01-2026 | 15:41
f-35 sua
Armata Venezuelei dispunea de radare antiaeriene fabricate în China în momentul în care Statele Unite au lansat, la începutul acestei luni, un atac aerian surpriză asupra țării pentru a-l captura pe liderul de atunci, Nicolás Maduro.

Se pare însă că acestea au fost de puțin folos, scrie Business Insider. 

Operațiunea „Absolute Resolve” a implicat peste 150 de aeronave militare americane, niciuna dintre ele nefiind doborâtă. Un elicopter a fost lovit, potrivit informațiilor, de foc de armă de calibru mic, dar a rămas operațional.

Venezuela deține mai multe radare mobile chinezești JY-27A, pe care Beijingul le-a prezentat drept sisteme de ultimă generație. China a susținut că aceste radare pot detecta aeronave stealth, precum americanele F-22 și F-35, de la distanțe de peste 240 de kilometri.

Succesul raidului surpriză al forțelor speciale americane în centrul orașului Caracas, parte a unei misiuni mai ample care a implicat nu doar avioane stealth, ci și aeronave de generația a patra și elicoptere, sugerează că apărarea nu a funcționat conform planului. Cauza ar putea ține însă mai degrabă de operatori decât de tehnologie.

După atac, un jurnalist japonez a întrebat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei ce părere are Beijingul despre faptul că „o cantitate mare de echipament militar” vândut Venezuelei de către China s-a dovedit „de puțin folos practic”. Reprezentantul chinez a răspuns condamnând atacul SUA.

Radarul chinezesc JY-27A este un sistem de rază lungă utilizat pentru detectarea și urmărirea aeronavelor ostile în spațiul aerian protejat. Introdus în 2014, sistemul include un catarg radar cu mai multe panouri de antenă, susținute de vehicule separate pentru radar și comandă. Surse chineze afirmă că are funcții concepute pentru a reduce bruiajul. Între timp, a fost dezvoltată o versiune mai nouă, JY-27V.

Când Venezuela a achiziționat radarele JY-27A din China, anul trecut, au apărut afirmații potrivit cărora acestea ar fi reușit să blocheze mai multe avioane de luptă F-35B în largul coastelor venezuelene, ceea ce ar fi reprezentat o provocare pentru avantajul de invizibilitate al armatei americane.

„Toate acestea sună bine”, a declarat Michael Sobolik, cercetător senior la Hudson Institute, pentru Business Insider, „dar contează cu adevărat doar într-un moment de conflict”. Este posibil ca radarele să nu fi rezistat atacurilor sofisticate din spectrul electromagnetic sau să fi fost utilizate incorect de operatori. Oricare ar fi explicația, dacă nu au fost eficiente, ele au fost de puțin folos pentru apărarea aeriană.

Sistemele radar sunt cele care îi informează pe militarii din apărarea antiaeriană ce ținte trebuie să angajeze și ce tip de armament să folosească. „Dacă nu ai radare funcționale, ești o țintă sigură”, a spus Sobolik.

Liderii militari americani au afirmat că aeronavele SUA au reușit să copleșească apărarea antiaeriană a Venezuelei, despre care se estimează că include o gamă de sisteme fabricate în Rusia, precum baterii S-300VM, sisteme Buk-M2 și lansatoare mai vechi S-125 Pechora-2M, precum și radarele chinezești. Unele dintre aceste echipamente sunt capabile, dar nu reprezintă cele mai noi versiuni utilizate de țările producătoare.

Ulterior, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a ironizat eficiența apărării antiaeriene rusești. În acel discurs nu a fost făcută nicio referire la radarele chinezești.

Un element esențial al apărării aeriene este modul în care funcționează rețeaua în ansamblu, iar eficiența operatorilor este vitală. În cazul Venezuelei, este posibil ca lipsa condițiilor necesare să fi împiedicat desfășurarea unei apărări aeriene eficiente.

Sursa: Business Insider

