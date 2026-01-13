A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești

Cârtița adusă din China a ajuns în Portul Constanța. Vorbim despre instalația care va fora primul tunel rutier de autostradă executat în România cu această tehnologie.

Utilajul va săpa Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Ca să poată fi asamblat, elementele sale, cu o greutate de peste 3.000 de tone, vor fi transportate cu 97 de camioane agabaritice.

Transportul pieselor va dura până la sfârșitul săptămânii. După asamblare, diametrul utilajului va depăși 12 metri.

Tunelul Poiana va avea peste 1,7 km lungime şi 2 galerii, cu câte 2 benzi pe sens.

