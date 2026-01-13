A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești

Stiri actuale
13-01-2026 | 08:09
×
Codul embed a fost copiat

Cârtița adusă din China a ajuns în Portul Constanța. Vorbim despre instalația care va fora primul tunel rutier de autostradă executat în România cu această tehnologie.

autor
Stirileprotv

Utilajul va săpa Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Ca să poată fi asamblat, elementele sale, cu o greutate de peste 3.000 de tone, vor fi transportate cu 97 de camioane agabaritice.

Transportul pieselor va dura până la sfârșitul săptămânii. După asamblare, diametrul utilajului va depăși 12 metri.

Tunelul Poiana va avea peste 1,7 km lungime şi 2 galerii, cu câte 2 benzi pe sens.

Sursa: Pro TV

Etichete: China, tunel, autostrazi, cartita,

Dată publicare: 13-01-2026 08:02

Articol recomandat de sport.ro
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Arabii i-au oferit un munte de bani, dar dubla campioană olimpică a României le-a oferit un răspuns surprinzător
Citește și...
10 minute de emotii cu Sf Parascheva la primul tunel pe care l-a sapat in Capitala. S-a oprit cu cativa cm inainte de final
Stiri actuale
10 minute de emotii cu Sf Parascheva la primul tunel pe care l-a sapat in Capitala. S-a oprit cu cativa cm inainte de final

Sfanta Parascheva, cea mai noua cartita mecanica folosita la constructia metroului din Bucuresti, a terminat miercuri de sapat primul tunel.

Ingrijorat de intarzieri, Metrorex invoca divinitatea. A sfintit cartita mecanica
Stiri actuale
Ingrijorat de intarzieri, Metrorex invoca divinitatea. A sfintit cartita mecanica "Sf. Parascheva", care sapa 15m de tunel/zi

O noua cartita mecanica va sapa in subteran prin Bucuresti, la prelungirea liniei 4 a metroului, intre Straulesti si Parcul Bazilescu. A fost botezata Sfanta Parascheva  iar joi, inainte sa inceapa lucrarile a fost sfintita de un sobor.

Ursul meteorolog si cartita Phil: Iarna nu va pleca prea curand de la noi
Stiri Sociale
Ursul meteorolog si cartita Phil: Iarna nu va pleca prea curand de la noi

Un obicei vechi spune ca astazi ursul iese din barlog, iar daca isi zareste umbra, se sperie si se intoarce sa-si continue hibernarea acesta e semn de iarna lunga.

Recomandări
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime
Stiri actuale
Gerul năprasnic a înghețat toată România. Temperaturile au scăzut până la -19 grade, iar frigul intens a făcut victime

Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic
Stiri externe
„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat
Stiri externe
Proiect de lege depus în Congresul SUA pentru anexarea Groenlandei. Regiunea autonomă ar putea deveni al 51-lea stat

Un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA, în urma recentei inițiative a președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez, a fost depus deja în Congres.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Ianuarie 2026

45:08

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Ianuarie 2026

01:47:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59