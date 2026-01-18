Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov, supărat că nu a fost ajutat să găsească telefonul soţiei căzut în zăpadă

Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov deoarece acesta nu l-a ajutat să găsească telefonul soţiei, care căzuse în zăpadă. Salvamontistul îi oferise bărbatului o lopată pentru a căuta telefonul, iar acesta a aruncat-o în pădure.

Ulterior, pentru că i s-a reproşat gestul, bărbatul a lovit un salvamontist cu pumnul în faţă. Jandarmii au fost solicitaţi să intervină şi l-au imobilizat pe agresor.

Reprezentanţii Jandarmeriei Braşov au anunţat că, sâmbătă după amiază, un bărbat s-a prezentat la baza Salvamont din Masivul Postăvaru pentru a solicita sprijin în căutarea unui telefon pierdut în zăpadă, care aparţine soţiei sale.

”Lucrătorii Salvamont i-au explicat că nu au atribuţii în acest sens şi i-au oferit o lopată care să-l ajute să caute telefonul în zăpadă, rugându-l ca la final să înapoieze lopata. Supărat fiind probabil că unealta nu l-a ajutat la găsirea telefonului, bărbatul a aruncat-o în pădure. În momentul în care salvamontiştii i-au reproşat gestul, persona a devenit recalcitrantă şi a lovit pe unul din salvamontişti cu pumnii, la nivelul feţei”, au afirmat reprezentanţii Jandarmeriei Braşov.

Salvamontişii au cerut sprijinul jandarmilor montani, iar o patrulă a ajuns la faţa locului în mai puţin de cinci minute. Agresorul a fost identificat în zona telegondolei, imobilizat şi dus la sediul Poliţiei Poiana Braşov.

El va fi cercetat pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













