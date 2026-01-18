Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov, supărat că nu a fost ajutat să găsească telefonul soţiei căzut în zăpadă

Stiri actuale
18-01-2026 | 13:32
Salvamont Braşov
Foto: Facebook / Salvamont Braşov

Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov deoarece acesta nu l-a ajutat să găsească telefonul soţiei, care căzuse în zăpadă. Salvamontistul îi oferise bărbatului o lopată pentru a căuta telefonul, iar acesta a aruncat-o în pădure.

autor
Mihaela Ivăncică

Ulterior, pentru că i s-a reproşat gestul, bărbatul a lovit un salvamontist cu pumnul în faţă. Jandarmii au fost solicitaţi să intervină şi l-au imobilizat pe agresor.

Reprezentanţii Jandarmeriei Braşov au anunţat că, sâmbătă după amiază, un bărbat s-a prezentat la baza Salvamont din Masivul Postăvaru pentru a solicita sprijin în căutarea unui telefon pierdut în zăpadă, care aparţine soţiei sale.

”Lucrătorii Salvamont i-au explicat că nu au atribuţii în acest sens şi i-au oferit o lopată care să-l ajute să caute telefonul în zăpadă, rugându-l ca la final să înapoieze lopata. Supărat fiind probabil că unealta nu l-a ajutat la găsirea telefonului, bărbatul a aruncat-o în pădure. În momentul în care salvamontiştii i-au reproşat gestul, persona a devenit recalcitrantă şi a lovit pe unul din salvamontişti cu pumnii, la nivelul feţei”, au afirmat reprezentanţii Jandarmeriei Braşov.

Salvamontişii au cerut sprijinul jandarmilor montani, iar o patrulă a ajuns la faţa locului în mai puţin de cinci minute. Agresorul a fost identificat în zona telegondolei, imobilizat şi dus la sediul Poliţiei Poiana Braşov.

Citește și
scoala tecuci
Un tânăr a intrat într-un liceu din Găeşti şi a lovit un elev. Primul gest al colegilor a fost să filmeze

El va fi cercetat pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Donald Trump presează Europa cu taxe vamale pentru a forța acceptarea planului său de anexare a Groenlandei

Sursa: News.ro

Etichete: brasov, agresiune, salvamontisti,

Dată publicare: 18-01-2026 13:32

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
GALERIE FOTO Dezvăluiri șocante despre starul din Premier League și Ligue 1: ”M-a torturat timp de 12 ore!”
Citește și...
Un tânăr din Hunedoara a fost reținut după ce a lovit doi copii care mergeau la colindat și le-a furat toți banii strânși
Stiri actuale
Un tânăr din Hunedoara a fost reținut după ce a lovit doi copii care mergeau la colindat și le-a furat toți banii strânși

Un tânăr din Hunedoara a ajuns după gratii, după ce a pălmuit doi colindători în Ajunul Crăciunului și le-a furat toţi banii. De atunci, individul a stat ascuns.

Un tânăr a intrat într-un liceu din Găeşti şi a lovit un elev. Primul gest al colegilor a fost să filmeze
Stiri actuale
Un tânăr a intrat într-un liceu din Găeşti şi a lovit un elev. Primul gest al colegilor a fost să filmeze

Prima reacţie a elevilor de la un liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti care au asistat la o agresiune a unui tânăr în sala de clasă asupra unui coleg de-al lor a fost să filmeze incidentul, în loc să alerteze profesorii sau autorităţile.

Imagini din satelit sugerează că un portavion american se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. Iranul ar putea fi lovit curând
Stiri externe
Imagini din satelit sugerează că un portavion american se îndreaptă spre Orientul Mijlociu. Iranul ar putea fi lovit curând

Imagini satelitare par să arate că portavionul american USS Abraham Lincoln se deplasează în direcția Orientului Mijlociu.

 

Avarie periculoasă în Galați. Șoferii și pietonii, în pericol de accidente, din cauza primăriei
Stiri actuale
Avarie periculoasă în Galați. Șoferii și pietonii, în pericol de accidente, din cauza primăriei

În ciuda gerului năprasnic care a lovit marți dimineață în toată țara, la Galați a avut loc un fenomen care părea imposibil. Dar care e foarte periculos, pentru circulație.

O furtună a făcut prăpăd în Turcia. Cinci persoane au murit, iar altele au fost grav rănite. VIDEO
Stiri externe
O furtună a făcut prăpăd în Turcia. Cinci persoane au murit, iar altele au fost grav rănite. VIDEO

Patru bărbaţi şi o femeie au murit din cauza unei furtuni care a lovit Turcia în ultimele 48 de ore. Mai multe persoane sunt, de asemenea, grav rănite, a relatat vineri presa locală, care menţionează, de asemenea, pagube importante, scrie AFP.

Recomandări
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan
Stiri actuale
România, invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”. Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Nicuşor Dan

Administraţia Prezidenţială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al „Consiliului pentru Pace".

Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Vremea
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ

Meteorologii mențin atenționările de ger până joi dimineață. După o scurtă relaxare a temperaturilor extreme, din seara de 19 ianuarie frigul va cuprinde din nou întreaga țară.

UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei
Stiri externe
UE convoacă reuniune de urgență după amenințarea lui Trump cu taxe vamale pentru a forța vânzarea Groenlandei

Ambasadorii celor 27 de state UE se reunesc duminică în ședință de urgență, după ce Donald Trump a anunțat taxe vamale mai mari pentru aliații europeni, condiționând eliminarea lor de acordul SUA de a cumpăra Groenlanda.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Ianuarie 2026

02:18:46

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59