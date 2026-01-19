Un român a supraviețuit accidentului feroviar din Spania. Vorbea cu familia prin videocall în momentul impactului

Un tânăr român aflat în trenul care a deraiat în Spania vorbea cu familia într-o videoconferință în momentul impactului, când telefonul i-a fost smuls din mână.

Au fost câteva ore de anxietate până când familia a aflat că el este bine, că a supravieţuit accidentului, scrie El Diario. Rudele şi prietenii celor dispăruţi aşteaptă informaţii după cel mai grav accident feroviar de mare viteză din istoria Spaniei.

Vagonul 8 al trenului Iryo este cel care a suferit cele mai grave avarii în acest teribil accident.

MAE a confirmat că un român, rănit ușor, s-a aflat în unul din trenurile implicate în accident. Autoritățile mai precizează că până la această oră nu au fost primite cereri de asistenţă consulară.

„Confirmăm că reprezentanţii Consulatului României din Sevilla sunt în contact cu un cetăţean român care a fost la bordul unuia dintre trenurile implicate în accident. Acesta a fost rănit uşor şi starea sa este bună, fiind deja externat”, a transmis luni Ministerul Afacerilor Externe.

Cum au scăpat mai mulți pasageri

În interiorul său se aflau persoane care au supravieţuit, dar şi altele care au suferit răni foarte grave sau au decedat. Acest vagon s-a răsturnat în urma deraierii. Supravieţuitorii au reuşit să spargă o fereastră şi să scape din interiorul plin de fum, unde se aflau mulţi răniţi.

O imensă mobilizare a serviciilor de urgenţă a transformat drumurile sale sinuoase şi înguste într-o adevărată caravană de lumini intermitente şi sirene. Ambulanţe din toată Andaluzia au răspuns la apelul accidentului pentru a evacua răniţii. Coloane de maşini ale poliţiei civile, pompierilor, poliţiei locale şi membrilor Protecţiei Civile au transformat satul.

Voluntarii au transformat un loc de distracţie într-un spital de campanie. Pături, apă, mâncare şi chiar sobe au fost aduse în zonă. Supravieţuitorii în stare de şoc şi chiar persoane care nu ştiau nimic despre rudele care călătoreau beneficiază acolo de primul ajutor.

Coliziunea între două trenuri de mare viteză, duminică seara, în Analuzia, în sudul Spaniei, s-a soldat cu 39 de morţi, potrivit unui nou bilanţ, confirmat luni dimineaţa de către Ministerul spaniol de Interne, relatează AFP. Catastrofa feroviară a avut loc duminică, la ora locală 19.45 (20.45, ora României), în apropiere de Adamuz, la aproximativ 200 de kilometri nord de oraşul Malaga şi s-a soldat şi cu 123 de răniţi, din care cinci în stare foarte gravă.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

MAE aminteşte că cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Sevilla: +34 648 212 169.

