Bărbatul era căutat internațional și este suspectat de complicitate la tentativă de omor și șantaj. Informația a fost confirmată pentru publicația Aftonbladet de procurorul Ida Arnell, cea care coordonează ancheta.

Poliția suedeză a anunțat că persoana reținută este un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani care ar avea legături cu o rețea criminală din Stockholm.

Prins în urma unei operațiuni complexe

Haval Khalil fusese dat în urmărire internațională după ce anchetatorii au stabilit că s-ar afla în România.

„A fost arestat preventiv în lipsă în această dimineață. Aflasem că se afla în România. După emiterea mandatului de arestare, a fost transmis un mandat european de arestare”, a declarat procurorul Ida Arnell.

Operațiunea a fost pregătită în colaborare cu poliția română și Europol. Potrivit anchetatorilor suedezi, autoritățile române au acționat rapid după ce au primit informații despre locul în care se afla Khalil.

Jonas Hemmar, adjunct al șefului Unității Internaționale din cadrul poliției suedeze, a mulțumit autorităților române pentru intervenție.

„Suntem foarte recunoscători pentru munca eficientă a poliției române”, a transmis acesta.

Suspectat de mai multe infracțiuni comise în Stockholm

Haval Khalil este suspectat de implicare în trei fapte comise în zona Stockholmului în 2024. Pe 16 septembrie, un băiat de 15 ani ar fi tras mai multe focuri de armă asupra ușii de la intrarea unei case din Skarpnäck. Nimeni nu a fost rănit fizic în urma atacului. Khalil este suspectat și de complicitate la amenințare la aceeași adresă.

De asemenea, el este anchetat pentru șantaj calificat, faptă care ar fi avut loc în Bromma în perioada octombrie-noiembrie 2024.

Haval Khalil nu este la prima problemă cu legea. În 2021, acesta a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare pentru implicarea în răpirea rapperului suedez Einár, unul dintre artiștii cunoscuți ai Suediei. Khalil s-ar fi numărat printre persoanele care l-au ademenit pe artist într-un apartament din Vårberg, unde acesta a fost ulterior răpit.

În ultimii ani, rapperul s-a aflat în străinătate. În noul dosar, anchetatorii îl suspectează de complicitate la tentativă de omor și șantaj calificat. În anchetă apare și Mikael Tenezos, liderul rețelei Dalen. Acesta a fost extrădat anul trecut din Mexic în Suedia și este suspectat în același caz.

Haval Khalil, rapper cu milioane de ascultări

Pe lângă activitatea infracțională pentru care a fost condamnat și este în prezent anchetat, Haval Khalil este cunoscut și ca rapper.

El a devenit cunoscut în Suedia după lansarea albumului de debut, Inloggad, în 2020. În 2021, a fost nominalizat la premiile Grammis, la categoria „Debutantul anului”. Piesele sale au strâns milioane de ascultări pe Spotify.