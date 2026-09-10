Polițiștii din Constanța au obținut informații că tânărul în vârstă de 22 s-ar afla în comuna Ciobanu, lângă Hârșova, la un cunoscut. Pe numele individului a fost emis un mandat european de arestare de către autoritățile din Danemarca, pentru omor.

Acesta a fost reținut și joi a ajuns în fața magistraților de la Curtea de Apel Constanța pentru a începe procedura de extrădare. Potrivit poliției daneze, crima înfiorătoare s-a petrecut la sfârșitul lunii august, iar victima era un alt român în vârstă de 37 de ani, care ar fi mers la sfârșitul lunii iulie la muncă în Danemarca.

Acesta ar fi fost ucis cu mai multe lovituri, iar suspectul - român în acest caz - ar fi făcut tot posibilul ca să nu fie găsit trupul abandonat în apă. Cadavrul acestuia a fost găsit într-un râu dintr-o localitate din centrul țării. Polițiștii nu exclud să fie și alți complici la oribila faptă. Românul în vârstă de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru 15 zile.