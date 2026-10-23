Cei doi își oficializaseră relația cu doar trei luni în urmă, însă răspunsurile contradictorii din timpul controlului au scos la iveală adevăratul motiv al căsătoriei, relatează TSN.

Grănicerii Serviciului de Stat al Grănicerilor din Ucraina (DPSU), de la punctul de trecere „Mohîliv-Podilskîi”, au descoperit o nouă tentativă de eludare a controalelor la frontieră. Un bărbat de 37 de ani a încercat să plece în Republica Moldova însoțit de o femeie de 52 de ani, cu dizabilități, cu care se căsătorise cu trei luni în urmă.

Informația a fost comunicată de Serviciul de Stat al Grănicerilor din Ucraina.

Bărbatul s-a căsătorit cu viitoarea soacră pentru a putea părăsi țara

În timpul controlului, cei doi au încercat să-i convingă pe grăniceri că între ei există sentimente autentice și că diferența de vârstă de 15 ani nu reprezintă un obstacol în calea iubirii lor sincere.

Totuși, verificările amănunțite au scos rapid la iveală înșelătoria. În timpul discuțiilor, cei doi au început să se contrazică și nu au reușit să ofere răspunsuri identice nici la cele mai simple întrebări. Aceștia au dat răspunsuri diferite cu privire la modul în care s-au cunoscut și la viața lor de zi cu zi.

În cele din urmă, bărbatul, care pretindea că este îndrăgostit, a cedat în fața întrebărilor și a recunoscut că femeia care îl însoțea era, de fapt, viitoarea sa soacră, iar căsătoria fusese încheiată exclusiv pentru a eluda restricțiile în vigoare privind ieșirea din țară.

În cele din urmă, grănicerii i-au refuzat bărbatului trecerea frontierei. În plus, aceștia au informat reprezentanții Poliției Naționale despre schema descoperită, transmițând o sesizare privind suspiciunea săvârșirii unei infracțiuni prevăzute la articolul 332 din Codul penal al Ucrainei, referitor la „trecerea ilegală a persoanelor peste frontiera de stat”.