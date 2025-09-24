Un bărbat a fost arestat în legătură cu atacul cibernetic asupra unor mari aeroporturi europene

aglomeratie aeroport

Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat după atacul cibernetic care a perturbat sistemele automate de check-in pe aeroportul britanic Heathrow şi pe alte câteva aeroporturi europene, relatează miercuri dpa.

Agenţia Naţională de Combatere a Criminalităţii (NCA) din Marea Britanie a declarat miercuri că suspectul a fost reţinut marţi în West Sussex şi a fost apoi eliberat pe cauţiune.

Directorul adjunct Paul Foster, şeful Unităţii Naţionale pentru Combaterea Criminalităţii Cibernetice a NCA, a declarat că "deşi această arestare este un pas pozitiv, ancheta privind acest incident este încă în stadiu incipient şi este în desfăşurare".

NCA: Criminalitatea cibernetică rămâne o ameninţare globală

"Criminalitatea cibernetică este o ameninţare globală persistentă care continuă să provoace perturbări semnificative în Regatul Unit. Alături de partenerii noştri de aici şi din străinătate, NCA se angajează să reducă această ameninţare pentru a proteja populaţia britanică", a mai spus el.

Hackeri au atacat vinerea trecută Collins Aerospace, furnizorul sistemelor de check-in şi de îmbarcare, filială a RTX, perturbând operaţiunile pe Heathrow- aeroportul cel mai frecventat din Europa, precum şi alte aeroporturi din Berlin, Bruxelles şi Dublin.

Autorităţile de reglementare regionale au anunţat că anchetează asupra originii atacului cibernetic, ultimul episod dintr-o serie de atacuri informatice care au afectat şi alte sectoare, precum sănătatea şi construcţia auto.

O breşă la constructorul de automobile Jaguar Land Rover a provocat oprirea producţiei, în timp ce un alt atac a produs pierderi de mai multe sute de milioane de lire companiei Marks&Spencer.

Sursa: Agerpres

