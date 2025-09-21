Aeroporturile europene sunt încă afectate de atacul cibernetic. Ce ar fi urmărit hackerii

Aeroporturile europene încearcă să repare sistemele de checkin după atacul cibernetic major care a afectat sute de zboruri.

La București Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru toți românii care intenționau să plece duminică în Belgia, Marea Britanie și Germania mai ales că a fost o nouă zi cu probleme la îmbarcare.

Atacul cibernetic de vineri seară a scos din funcțiune sistemul de check-in la îmbarcare și de gestionare a bagajelor.

Softul folosit de mai multe companii aeriene a cedat, iar angajații de pe aeroporturile afectate, Zaventem-Bruxelles, Heathrow-Londra și Berlin Brandenburg - au fost nevoiți să facă procedurile de îmbarcare manual, folosind pixul și hârtia.

Turist: „Aparatele nu funcționează, nu putem să ne luăm permisele de îmbarcare, iar oamenii stau la coadă la check-in”.

La Berlin problemele persistau, dar era folosit un sistem manual de rezervă. Heathrow a confirmat că cele mai multe zboruri au decolat deşi lucrările de recuperare a sistemului continuă.

Joelle NEEB - purtător de cuvânt al Brussels Airlines: „Puteți vedea că zona unde călătorii noștri își predau singuri bagajele funcționează printr-un sistem alternativ al aeroportului ca soluție de urgență”.

Aeroportul din Bruxelles a transmis că „nu are încă nicio indicație" privind momentul în care sistemul va redeveni funcțional.

45 de zboruri programate să decoleze azi - cam o cincime din total - au fost anulate, însă ajustările operaţionale au redus timpii de aşteptare.

Ariane Goossens - purtător de cuvânt: „Prioritatea noastră este să ne asigurăm că operațiunile de îmbarcare pentru pasageri se desfășoară cât mai bine posibil”.

Compania care deține furnizorul de servicii Collins Aerospace, a anunțat că este „conștientă de o pertubare cibernetică" a sistemului său, și „speră să rezolve problema cât mai repede posibil"

Edward Lewis, Co-fondator și CEO al companiei de consultanță în domeniul securității cibernetice CyXcel:

„Scopul pare să fie crearea de perturbări la nivel social, subminarea încrederii publicului în autorități și exact asta pare să se fi întâmplat aici. Nicio grupare sau persoană nu a revendicat atacul cibernetic”.

