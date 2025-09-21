Compania vizată de atacul cibernetic care a provocat haos pe aeroporturile din Europa semnase un contract cu NATO

Stiri externe
21-09-2025 | 16:02
atac cibernetic aeroporturi
Getty

Aeroporturile din Bruxelles, Heathrow (Londra) și Berlin-Brandeburg au avut întârzieri și anulări de zboruri din cauza unui atac cibernetic suferit în noaptea de vineri care a afectat sistemele de check-in și îmbarcare.

autor
Lorena Mihăilă

Ținta atacului a fost Collins Aerospace, o companie americană care furnizează servicii de check-in și îmbarcare pentru companii aeriene din numeroase aeroporturi din întreaga lume, dar care oferă și suport industriei aerospațiale și de apărare globale, scrie publicația spaniolă 20 minutos.

Cu doar câteva zile înainte, compania anunțase că a semnat un contract cu NATO.

Incidentul a afectat și alte aeroporturi europene, precum cele din Madrid sau Barcelona, care aveau zboruri programate cu plecare sau sosire în terminalele vizate direct de atac.

Citește și
politie sua
Atac armat la o nuntă în SUA. O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite. „L-am lovit în cap cu un scaun”

Atacul a vizat în special software-ul Muse, care permite mai multor companii aeriene să utilizeze aceleași ghișee de check-in și porți de îmbarcare într-un aeroport.

În urma atacului, operațiunile de check-in și îmbarcare din aeroporturile afectate au trebuit să fie efectuate pe hârtie, ceea ce a dus la întârzieri. Singura companie aeriană care a reușit să funcționeze normal a fost British Airways, care dispune de un sistem alternativ de check-in și îmbarcare, conform BBC.

Collins Aerospace a transmis, printr-un comunicat, că a detectat „o întrerupere legată de probleme cibernetice în software-ul nostru Muse din unele aeroporturi”. Potrivit explicațiilor, impactul incidentului „se limitează la check-in-ul electronic al clienților și la livrarea bagajelor, și poate fi atenuat prin utilizarea procedurilor manuale”.

Contract cu NATO

Pe lângă furnizarea acestui software, Collins Aerospace este o filială a RTX, care oferă consultanță altor companii în materie de securitate cibernetică și sprijină operațiuni militare.

Cu doar câteva zile înainte, compania americană anunțase semnarea unui contract cu Agenția de Comunicații și Informare a NATO (NCIA) pentru a furniza un software de Planificare a Războiului Electronic și de Management al Bătăliilor pentru Alianță, scrie publicația spaniolă citată.

Ce prevede programul

Potrivit anunțului, acest instrument integrat de software „este conceput pentru a planifica, conduce, coordona, sincroniza și evalua activitățile de război electromagnetic”, atât proprii, cât și ale inamicului.

Imaginea de asmblu oferită de soft „va îmbunătăți înțelegerea capacităților de război electromagnetic atât ale aliaților, cât și ale inamicilor”, potrivit companiei americane.

„Echipăm comandanții cu un instrument esențial pentru vizualizarea amenințărilor de război electronic și automatizarea utilizării dispozitivelor de bruiaj și a senzorilor”, a declarat Ryan Bunge, vicepreședinte și director general pentru Comandă, Control, Comunicații, Calculatoare, Informații și Autonomie la Collins Aerospace. „Acest sistem va spori eficacitatea, interoperabilitatea, scalabilitatea și reziliența operațiunilor comune.”

Pentru compania americană, această colaborare „strânsă” cu NATO „va consolida semnificativ capacitățile de război electromagnetic ale Alianței și va contribui la apărarea și securitatea colectivă a țărilor membre”.

Semnarea acestui acord dintre Collins Aerospace și NATO vine într-un context de reînarmare și investiții sporite în domeniul apărării din partea partenerilor săi. De asemenea, tensiunile cu Moscova au continuat să crească după incursiunile recente efectuate cu drone sau avioane militare rusești în Polonia, România sau Estonia, țări membre NATO.

Presa belgiană, inclusiv VRT News și Nieuwsblad, susține că atacul asupra Collins Aerospace a fost unul de tip ransomware, un program care folosește cod malițios pentru a bloca datele serverelor companiei și, ulterior, a cere o răscumpărare. Se presupune că atacul ar fi fost comis de gruparea Locky Locker, însă nu a existat nicio revendicare publică oficială, motiv pentru care originea atacului rămâne necunoscută, mai notează publicația.

Perturbări și duminică pe aeroporturi

În capitala Belgiei, atacul cibernetic a afectat 35.000 de pasageri care plănuiau să călătorească sâmbătă, iar perturbările au continuat și duminică, aeroportul cerând companiilor aeriene să anuleze jumătate dintre zborurile programate pentru această zi pentru a evita așteptările îndelungate și anulările de ultim moment.

Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in.

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cibernetice care au afectat sectoare variind de la sănătate la industria auto. RTX a descris situaţia ca pe ”o perturbare de natură cibernetică” şi a precizat că a fost afectat software-ul MUSE, utilizat de mai multe companii aeriene.

Haos pe marile aeroporturi europene după un atac cibernetic. Sute de zboruri au fost anulate sau au întârzieri

Sursa: StirilePROTV

Etichete: NATO, aeroport, atac cibernetic,

Dată publicare: 21-09-2025 16:02

Articol recomandat de sport.ro
Doliu în sportul internațional. S-a stins din viață la 47 de ani
Doliu în sportul internațional. S-a stins din viață la 47 de ani
Citește și...
Atac armat la o nuntă în SUA. O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite. „L-am lovit în cap cu un scaun”
Stiri externe
Atac armat la o nuntă în SUA. O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite. „L-am lovit în cap cu un scaun”

O persoană a fost ucisă, iar mai multe au fost rănite în urma unui atac armat în masă care a avut loc sâmbătă seara, în timpul unei nunți desfășurate la Sky Meadow Country Club din Nashua, New Hampshire, scrie Daily Mail.

Von der Leyen, mesaj către Moscova după incursiunea avioanelor rusești: UE îşi va apăra fiecare centimetru din teritoriu
Stiri externe
Von der Leyen, mesaj către Moscova după incursiunea avioanelor rusești: UE îşi va apăra fiecare centimetru din teritoriu

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis - într-un interviu publicat duminică de media belgiană Le Soir - că Uniunea Europeană "îşi va apăra fiecare centimetru al teritoriului său" în faţa provocărilor ruseşti, relatează EFE.

Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după atacul cibernetic major care a provocat haos
Stiri externe
Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după atacul cibernetic major care a provocat haos

Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in.

Recomandări
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”
Stiri externe
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”

Președintele ceh Petr Pavel a declarat că NATO ar trebui să răspundă militar la încălcările comise de Rusia în spațiul aerian al Alianței și a propus chiar și doborârea avioanelor ruse.

Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC
Stiri actuale
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua finanțată de Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.

Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre
Stiri actuale
Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre" ale Guvernului: „Practici abuzive”

Federația sindicală anunță că va alerta CE și OIM privind „abuzurile” guvernului împotriva angajaților care au protestat în Piața Victoriei pe 15 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28