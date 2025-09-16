Atac cibernetic masiv, în Suedia. Hackerii au cerut 150.000 de euro pentru datele a 1,5 milioane de persoane

16-09-2025 | 13:40
atac cibernetic
Getty

Datele personale a aproximativ 1,5 milioane de persoane au fost publicate online după un atac cibernetic asupra unui furnizor suedez de sisteme informatice, a anunțat marți parchetul suedez, potrivit AFP.

autor
Aura Trif

Numărul de persoane vizate reprezintă aproape 15% din populaţia suedeză, care se ridică la 10,6 milioane de locuitori. Au fost afectate în special colectivităţi locale.

Atacul contra furnizorului de sisteme informatice Miljödata a avut loc în weekendul 23-24 august.

"Datele furate în cadrul atacului împotriva furnizorului de sisteme informatice au fost acum divulgate. Este vorba de date ce aparţin unui număr de peste 1,5 milioane de persoane private", a declarat procuroarea Sandra Helgadottir, adăugând că o anchetă asupra acestui furt de date este în curs.

Atacul a fost revendicat

Un grup cu numele de Datacarry a revendicat atacul şi ancheta se concentrează pe identificarea celui sau celor responsabili, a adăugat ea.

"În prezent nu există nicio dovadă care să sugereze implicarea unei puteri străine", a mai spus procuroarea.

Potrivit media suedeze, piraţii cibernetici au cerut 1,5 bitcoin (circa 150.000 de euro), ameninţând totodată să divulge datele.

Miljödata a declarat la sfârşitul săptămânii trecute că datele au fost publicate pe darknet. Aceste date divulgate conţin nume, adrese şi detalii de contact.

Autoritatea suedeză de protecţie a vieţii private a declarat la sfârşitul lui august că a primit 250 de rapoarte de la părţi vizate.

Potrivit autorităţii, cel puţin 164 de municipalităţi şi patru autorităţi regionale au fost afectate de atac.

În special oraşul Göteborg a fost vizat de acest atac cibernetic, potrivit canalului public SVT. Companii private şi-au văzut de asemenea datele compromise, mai ales constructorul de camioane Volvo, compania aeriană SAS şi producătorul de motoare de avioane GKN Aerospace. 

Sursa: Agerpres

