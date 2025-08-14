Polonia evită la limită o criză, după ce a dejucat un atac cibernetic asupra rețelei de alimentare cu apă a unui mare oraș

Alimentarea cu apă într-un oraş important din Polonia ar fi putut fi întreruptă miercuri în urma unui atac cibernetic, care a fost însă dejucat de autorităţi, a declarat joi vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski, relatează Reuters.

Într-un interviu acordat joi portalului de ştiri Onet, vicepremierul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministru al afacerilor digitale, nu a menţionat cine se află în spatele atacului sau ce oraş polonez a fost vizat.

Polonia a declarat că rolul său de centru logistic pentru Ucraina o transformă într-o ţintă pentru atacurile cibernetice şi actele de sabotaj ruseşti. Gawkowski a descris Polonia în trecut drept "principala ţintă" a Rusiei printre ţările membre NATO.

Gawkowski a declarat pentru Onet că atacul cibernetic ar fi putut duce la întreruperea furnizării de apă potabilă în unul dintre cele mai mari oraşe ale Poloniei.



"În ultimul moment am reuşit să ne asigurăm că, atunci când a început atacul, serviciile noastre ştiau despre el şi au blocat totul. Am reuşit să prevenim atacul", a mai spus el.

El a spus că Polonia reuşeşte să dejoace 99% dintre atacurile cibernetice.

Gawkowski a declarat anul trecut că Polonia va cheltui peste 3 miliarde de zloţi (800 de milioane de dolari) pentru a îmbunătăţi securitatea cibernetică, după ce agenţia de ştiri oficială PAP a fost ţinta unui posibil atac cibernetic rusesc.

Premierul polonez Donald Tusk, care a avertizat că Rusia încearcă să creeze o breşă între Varşovia şi Kiev, a declarat miercuri că un tânăr ucrainean a fost reţinut pentru acte de sabotaj pe teritoriul polonez în numele unor servicii de informaţii străine.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













