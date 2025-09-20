Haos pe marile aeroporturi europene după un atac cibernetic. Sute de zboruri au fost anulate sau au întârzieri

A fost o zi rea pentru aviație. Zeci de zboruri au avut întârzieri pe aeroporturile din Bruxelles Londra și Berlin în urma unui atac cibernetic care a vizat un furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare.

Cel mai afectat a fost aeroportul din capitala Belgiei. Numai acolo au fost anulate cel puțin 14 curse.

Pe aeroportul londonez Heathrow, cel mai aglomerat din Europa, pe Zaventem din Bruxelles, dar și pe Berlin Brandenburg este haos și o aglomerație teribilă. Zborurile au întârzieri cu orele însă multe curse sunt anulate.

Ariane Goossens, purtător de cuvânt al Aeroportului Bruxelles: „Unul dintre furnizorii noștri externi de servicii, care ne oferă un sistem pentru check-in și îmbarcarea pasagerilor, a fost lovit vineri seară de un atac cibernetic. Concret, asta înseamnă că îmbarcarea și check-in-ul pasagerilor se fac manual și durează mult mai mult”.

Atunci când pasagerii merg la ghișeul de check-in, datele lor sunt introduse manual în computer, care nu mai este conectat la sistemul informatic lovit de atacul cibernetic, iar pasagerii primesc un cartonaș cu datele de înregistrare scrise de mână.

Turist: „Totul e scris de mână. La ce poartă se face îmbarcarea, ce loc am”.

Turist: „A fost foarte rău. Au schimbat coada. Am pierdut trei ore”.

Ihsane Chioua Lekhli, purtător de cuvânt Aeroportul Bruxelles: „Rugăm pasagerii să verifice site-ul înainte de a pleca spre aeroport dacă zborul lor a fost întârziat sau anulat. Și dacă zborul este anulat, să nu vină la aeroport, compania îi va contacta ulterior.''

Și oficialii de la Hetahrow au avertizat, de asemenea, cu privire la întârzieri și anulări de zboruri cauzate de „o problemă tehnică, de software”, „la un furnizor terț".

Este vorba despre Collins Airspace furnizorul tehnologiei care le permite pasagerilor să se înregistreze singuri, să își tipărească biletul și etichetele pentru bagaje, și să își trimită gențile la banda transportoare - totul de la un singur chioșc de check-in.

Paul Charles, expert în aviație și trafic aerian: „Este una dintre cele mai mari companii de servicii aviatice din lume, cu aproximativ 80.000 de angajați. Este profund îngrijorător că o companie de asemenea statură, care, în mod normal, are sisteme puternice de securitate, a fost astfel afectată de un atac cybernetic, și pe mai multe aeroporturi, în același timp. Sunt cu adevărat surprins și șocat de acest lucru. Collins se află în centrul sistemului de aviație."

