Primele concluzii ale anchetei ENISA. Atacul cu ransomware de pe aeroporturile europene a fost coordonat de un „terț”

Agenţia europeană însărcinată cu securitatea cibernetică (ENISA) a anunțat că perturbări care au avut loc pe mai multe aeroporturi europene în acest weekend au fost cauzate de un atac cibernetic comis de către un terţ.

„Tipul de ransomware a fost identificat. Forţele de ordine au fost sesizate să desfăşoare o anchetă”, anunţă într-un comunicat ENISA, cu sediul la Atena.

Un atac cibernetic - Collins Aerospace - a vizat în acest weekend un prestator însărcinat cu sistemele de înregistrare şi de îmbarcare.

Atacul a provocat perturbări importante la Bruxelles, Londra şi Berlin.

Compania a declarat AFP că a fost incormată cu privire la o ”perturbare de origine cibernetică a programului său informatic MUSE pe mai multe aeroporturi”.

Aeroporturile din Europa, afectate de atacul cibernetic

Incidentul a afectat și alte aeroporturi europene, precum cele din Madrid sau Barcelona, care aveau zboruri programate cu plecare sau sosire în terminalele vizate direct de atac.

Atacul a vizat în special software-ul Muse, care permite mai multor companii aeriene să utilizeze aceleași ghișee de check-in și porți de îmbarcare într-un aeroport.

În urma atacului, operațiunile de check-in și îmbarcare din aeroporturile afectate au trebuit să fie efectuate pe hârtie, ceea ce a dus la întârzieri. Singura companie aeriană care a reușit să funcționeze normal a fost British Airways, care dispune de un sistem alternativ de check-in și îmbarcare, conform BBC.

