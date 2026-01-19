Un avion a decolat spre Spania fără zeci de pasageri. Oamenii au rămas blocați pe scările unui terminal din aeroport

19-01-2026 | 19:51
Pasagerii unui avion care decola spre Spania au rămas blocați într-o scară din terminal, iar avionul a plecat fără ei.

autor
Lorena Mihăilă

Jet2 a lansat o anchetă după ce un zbor spre Alicante a decolat de pe aeroportul Manchester fără zeci de pasageri, luni dimineață. Cel puțin 35 de turiști au rămas blocați pe casa scărilor, după ce își arătaseră pașapoartele și își scanaseră cărțile de îmbarcare pentru zborul de la ora 7:00.

Aceștia credeau că un membru al personalului va deschide ușile pentru a le permite să urce scările sau să fie îmbarcați într-un autobuz care să-i ducă la avion. Însă, după ce au așteptat aproximativ 40 de minute fără nicio comunicare din partea angajaților aeroportului sau ai avionului, și-au dat seama că ceva nu era în regulă.

Abia când un angajat al aeroportului a venit să întrebe ce se întâmplă, pasagerilor li s-a spus, potrivit relatărilor, că „avionul a plecat”.

„Eram efectiv blocați”

Matt, unul dintre pasagerii care trebuiau să călătorească cu zborul LS879, a spus că a fost „șocat” de cele întâmplate. El a declarat pentru Manchester Evening News că el și fiul său trecuseră de securitate și ajunseseră la poartă cu suficient timp înainte de îmbarcare. După ce a fost chemată prima jumătate a pasagerilor pentru îmbarcare, el și ceilalți au urmat fluxul de oameni pe o scară.

Indonesia Air Transport
Autorităţile indoneziene au localizat resturile unui avion de mici dimensiuni, fără vreun semn privind pasagerii

„Erau niște scări și, din instinct de turmă, am coborât cu toții și ne-am urmat unii pe alții. Eram foarte mulți”, a spus Matt. „Apoi ne-am întrebat de ce nu se deschid ușile. Credeam că va veni un autobuz să ne ducă la avion. Am stat acolo 10 minute, 20, 30, și ne întrebam: «ce se întâmplă?». Eram efectiv blocați ca niște animale în cuști.”

Potrivit pasagerilor, alți angajați Jet2 ar fi recunoscut că „așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”.

A fost o „eroare”

Grupului i s-a spus ulterior că a fost vorba despre o „eroare în direcționarea către casa scărilor”.

Matt și ceilalți pasageri au primit vouchere de 10 lire sterline din partea companiei, în timp ce așteaptă informații despre reprogramarea zborurilor Jet2 a confirmat pentru The Sun că a fost demarată o anchetă.

Incidentul vine după ce compania aeriană a anunțat că va lansa aproape 30 de rute noi în acest an de pe un nou aeroport din Marea Britanie, pentru prima dată. Jet2 a confirmat că va începe să opereze de pe aeroportul London Gatwick în 2026, primul zbor fiind programat spre Tenerife pe 26 martie.

Este cea mai mare companie aeriană care se lansează pe Gatwick din 2020. Alte rute noi includ destinații din Spania, Grecia, Portugalia, Croația, Italia și Cipru. Bulgaria, Malta și Turcia vor beneficia, de asemenea, de noi zboruri Jet2 de pe Gatwick.

Dată publicare: 19-01-2026 19:50

