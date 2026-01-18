Avioanele TAROM ar putea oferi internet gratuit pasagerilor. Costul implementării poate ajunge la un 1 milion de euro

18-01-2026 | 19:35
Într-o lume ultra-digitalizată, internetul în avion este încă un serviciu oferit în schimbul unor sume destul de mari de bani.

Claudia Nițoi

Pasagerii, mai ales cei care zboară în interes de serviciu, simt nevoia să rămână conectați, însă companiile aeriene spun că implementarea acestui serviciu gratuit este costisitoare, iar pentru zborurile scurte nu este rentabil. Totuși, compania națională anunță că ia în calcul, iar avionul prezidențial urmează să fie echipat cu internet.

Accesul la internet, în interiorul aeronavei, la altitudine de croazieră, diferă de la o companie la alta. Serviciul nu este încă o regulă și nu este disponibil pe toate zborurile.

Corespondent Știrile ProTV: La nivel global, doar opt companii aeriene oferă internet gratuit la bord, iar dintre acestea, doar una operează și zboruri din România. Cele mai multe companii oferă Wi-Fi contra cost, iar la unele accesul depinde de clasa tarifară aleasă. De exemplu, este inclus la business class, dar nu și la economic. Există însă și companii care nu oferă deloc internet în avion, nici măcar pentru mesagerie.

Diferențele sunt resimțite mai ales de pasagerii care călătoresc frecvent sau în interes de serviciu, dar și de cei care vor să rămână în contact cu familia ori să își petreacă timpul online în timpul zborului.

Răzvan Crăciunescu, profesor/prodecan Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Politehnica București: Dacă ai un avion mai vechi depinde. Acum ele trebuie echipate cu o antenă care să se conecteze la satelit și cu un modem care să transmită datele dinspre cea antenă și spre cea antenă. Mai departe, modemul se conectează la un router wi-fi, așa cum avem cu toții acasă.

Specialiștii spun că implementarea acestor echipamente, mai ales la avioanele vechi, poate ajunge până la 1 milion de euro, la care se adaugă lunar costul abonamentului.

Răzvan Văcăreanu, șef Serviciu Tehnologic Boeing, TAROM: Noi am luat în considerare această nevoie și pentru avioanele care sunt în plan să fie livrate în cursul acestei veri. Avem niște preechipări ale aeronavelor, urmând ca după începerea operării compania să decidă dacă și cum. Trebuie făcute niște calcule și luate niște decizii să punem avioanele la punct pentru a avea wi-fi full funcțional în aeronave.

Recent și autoritățile din România au anunțat că vor echipa cu internet la bord avionul prezidențial Spartan CJ-27.

