Un avion cu 11 persoane la bord a dispărut subit de pe radare, în munții Indoneziei. Încotro se îndrepta aeronava

17-01-2026 | 16:03
radar avion
Un avion de mici dimensiuni, care transporta 11 persoane, este căutat de autoritățile indoneziene după ce contactul cu aeronava s-a pierdut în timpul unui zbor deasupra estului țării, au precizat oficiali ai serviciilor de salvare pentru AFP.

Aura Trif

Avionul cu turbopropulsor, aparţinând companiei aeriene Indonesia Air Transport, se îndrepta spre Makassar, în Sulawesi de Sud, după ce a decolat din Yogyakarta, de pe insula Java, având la bord trei pasageri şi opt membri ai echipajului.

Contactul cu aeronava s-a pierdut puţin după ora locală 13:00 (06:00 GMT).

Aeronava este un ATR 42-500, potrivit producătorului ATR, care fabrică aeronave de transport regional cu turbopropulsor şi are sediul în Toulouse, Franţa.

"Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele afectate de acest accident", iar "experţii ATR sunt pe deplin implicaţi pentru a colabora cu autorităţile indoneziene şi cu compania aeriană indoneziană", a declarat compania într-un comunicat.

imbarcare avion
Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla într-un scaun cu rotile

Unde a fost văzut ultima dată avionul

Şeful agenţiei locale de căutare şi salvare, Muhammad Arif Anwar, a declarat că echipe au fost trimise într-o zonă montană din regiunea Maros, la circa 42 de kilometri de capitala provinciei, Makassar, în apropierea ultimei poziţii cunoscute a aeronavei.

Armata, poliţia şi voluntari participă la căutările terestre şi aeriene, a adăugat el.

Andi Sultan, directorul de operaţiuni în cadrul agenţiei de căutare şi salvare din Makassar, a precizat că un elicopter şi drone au fost trimise la faţa locului pentru a găsi avionul.

Indonezia, un vast arhipelag din Asia de Sud-Est, depinde în mare măsură de transportul aerian pentru a conecta miile sale de insule.

Momentul în care un hoț cade de 5 ori încercând să fugă prin tavan, după ce a jefuit casa de marcat a unei benzinării din UK

Sursa: Agerpres

