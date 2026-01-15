Un avion a aterizat de urgență în Spania după o amenințare cu bombă. Pasagerii și membrii echipajului, evacuați în siguranță

15-01-2026 | 21:29
avion Turkish Airlines
Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi la Barcelona după o ameninţare cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă, potrivit EFE.

Pasagerii aeronavei, care venea din Turcia, au debarcat pe cont propriu şi se află într-o zonă sigură, a detaliat Protecţia civilă, care a activat planul de urgenţă Aerocat pentru supravegherea "situaţiei de risc" pe aeroport, care, potrivit operatorului Aena, continuă să funcţioneze normal.

Poliţia autonomă din Catalonia (Mossos Esquadra) colaborează cu operatorul aeroportului şi cu Garda Civilă, care inspectează avionul, şi subliniază că "presupusa ameninţare nu afectează în niciun fel funcţionarea" acestuia.

Zborul TK1853 a decolat de la Istanbul la ora locală 09:22, cu o întârziere de aproximativ o jumătate de oră, potrivit portalului de monitorizare a zborurilor Flight Radar, şi a aterizat la El Prat, în Barcelona, la ora locală 10:57, tot cu o întârziere de aproximativ 30 de minute.

Avionul, care transporta 148 de pasageri şi şapte membri ai echipajului, a fost deviat către o zonă de staţionare securizată, potrivit unor surse din domeniul securităţii, care au detaliat că ameninţarea a fost primită în jurul orei locale 10:00.

Cinci echipaje de pompieri au fost mobilizate preventiv pentru a oferi sprijin în caz de nevoie, iar poliţia locală din El Prat de Llobregat a trimis şi ea forţe.

Conform înregistrărilor Flight Radar, aeronava a executat cercuri timp de aproape 20 de minute în largul coastei Cataloniei, în nord-estul Spaniei, înainte de aterizare. 

Sursa: Agerpres

