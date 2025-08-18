Steagul Rusiei și cel al SUA, arborate unul lângă altul pe frontul din Ucraina. Imaginile apărute după summitul din Alaska

La câteva zile după întâlnirea din Alaska dintre președintele SUA, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Putin, pe frontul din Ucraina steagurile Rusiei și cel al Statelor Unite au fost arborate unul lângă altul.

După întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska, propagandiștii ruși au publicat un videoclip care pretinde că arată trupele rusești intrând în luptă în regiunea Zaporojie într-un transportor blindat capturat sub steagul american.

Propagandiștii ruși susțin că videoclipul arată un transportor blindat de personal M113 de fabricație americană capturat, care arborează steagurile SUA și Rusiei, în timp ce se îndreaptă spre luptă în apropierea satului Mala Tokmachka, din regiunea Zaporojie, potrivit Ukrainska Pravda.

An American M113, presumably captured by russians, with russian and US flags spotted near Zaporizhia frontlines in Ukraine. pic.twitter.com/6JwJDH7Lak — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 18, 2025

Întâlnirea dintre Trump și Putin s-a încheiat fără a se ajunge la niciun acord și fără a se anunța încetarea focului în Ucraina, în ciuda faptului că ambii lideri au afirmat că s-au înregistrat „progrese importante”.

După discuțiile din Alaska, Trump a declarat că a ajuns la un acord cu Putin privind un schimb de teritorii și că „președintele Zelenski trebuie să fie de acord”.

Trump ar fi spus liderilor ucraineni și europeni că Putin dorește să discute imediat condițiile pentru încheierea războiului, nu doar o pauză în ostilități. Trump consideră că acest lucru ar fi mai bine.

Potrivit Bloomberg, Trump i-a informat pe liderii europeni și pe Zelenski că Putin încă cere retragerea trupelor ucrainene de pe întreg teritoriul regiunilor Donețk și Luhansk, dar este pregătit să înghețe frontul în regiunile Zaporojie și Herson. Zelenski a respins această cerere.

Pe 17 august, Reuters a publicat cererile pentru încheierea războiului pe care Putin le-a prezentat în timpul întâlnirii sale cu Trump în Alaska.

