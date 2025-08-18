Liderii UE prezenți la Casa Albă, scut în jurul lui Zelenski la întâlnirea cu Trump. Ce nu vor să îl lase să accepte în SUA

Sunt momente decisive pentru Ucraina, devastată atacurile Rusiei. După ce a discutat despre războiul și pacea din Ucraina cu Vladimir Putin, în Alaska, Donald Trump îl primește la această oră, la Casa Albă, pe Volodimir Zelenski.

Dar președintele Ucrainei nu este singur la această întâlnire crucială. La Washington sosesc odată cu el și cei mai influenți lideri europeni în încercarea de a-l convinge pe Donald Trump să respingă capitularea Ucrainei în termenii impuși de Vladimir Putin.

Europenii vor să facă scut în jurul lui Zelenski astfel încât acesta să nu fie somat de Trump să accepte concesii devastatoare pentru Kiev.

În cel mai recent, mesaj al său, postat luni după-amiază, Donald Trump s-a arătat optimist că va reuși să aducă pacea în Ucraina. În funcție de rezultatul discuțiilor de luni seară diplomații europeni ar fi fost informați de omologii americani să fie pregătiți pentru o întâlnire Trump - Putin - Zelenski în cel mai scurt timp. Roma, Geneva, Budapesta ori Helsinki sunt locurile luate în calcul pentru organizarea unui asemenea summit decisiv. Analiștii sunt însă sceptici cu privire la șansele de pace pe termen scurt.

În timp ce Volodimir Zelenski era în avion către Washington, Donald Trump a postat pe rețeaua lui socială un mesaj îngrijorător: „Președintele Zelenski al Ucrainei poate pune capăt războiului cu Rusia aproape imediat, dacă vrea asta, ori poate continua să lupte”, a scris Donald Trump înainte să-i avertizeze pe ucraineni să-și ia gândul de la Crimeea și de la aderarea la NATO”.

Steve Witkoff: „Ce încercăm luni este să obținem acordul președintelui Zelenski ca să ne putem întoarce la ruși cu răspunsul Ucrainei și să avansăm cu acordul de pace”.

Surse citate de revista The Economist nu exclud ca liderul american să-i pună în fața lui Zelenski un document cu multiple concesii și să-l preseze să semneze.

Fostul ambasador al Regatului Unit în Ucraina, Leigh Turner: „Trump a permis să fie călcat în picioare de Vladimir Putin și, mai mult decât atât, și-a însușit lista de pretenții a lui Putin. Sincer e un mister pentru mine de ce este Trump atât de vrăjit de Putin. Președintele Putin este un negociator experimentat care se adaptează foarte bine situației”.

În ceea ce-l privește, pățit la vizita cu scântei din februarie, Zelenski e gata și el să flateze pe cât posibil orgoliul lui Trump.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt rapid și definitiv acestui război și sper ca împreună cu America și prietenii noștri europeni să determinăm Rusia să accepte o pace reală”, a scris Volodimir Zelenski pe rețeaua X.

Însă și în declarațiile făcute înaintea plecării spre Washington, Zelenski a respins ferm posibilitatea de a ceda Moscovei teritorii pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească în ultimii 11 ani.

În cea de-a doua parte a întâlnirii, lui Zelenski și Trump li se vor alătura liderii german, francez, italian, finlandez, secretarul general al NATO și șefa Comisiei Europene.

Mark Rutte și Alexandr Stubb sunt cunoscuți pentru relația bună cu președintele american, iar Giorgia Meloni este poreclită de unii „îmblânzitoarea lui Trump din Europa”.

Liderii europeni speră să apere interesele Kievului și să evite un nou asediu în Biroul Oval, cum s-a întâmplat în februarie, când Trump și JD Vance l-au umilit pe liderul ucrainean, acuzându-l că este nerecunoscător.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Este inacceptabil să fie impusă Ucrainei o limitare a forțelor sale armate. Cum am spus-o adesea, Ucraina trebuie să devină „un arici de oțel”, absolut indigerabil pentru invadatori potențiali”.

Temerile europenilor sunt alimentate și de declarațiile contradictorii făcute de oficialii americani despre garanțiile de securitate promise Ucrainei.

Prezenți amândoi la întâlnirea cu Putin din Alaska, secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff par să fi înțeles în mod diferit cele discutate.

Steve Witkoff, trimisul special al Casei Albe: „În Alaska, eu unul am fost surprins de anvergura victoriilor obținute. Rușii au fost de acord să-și înscrie în legislație că nu vor mai încerca să ocupe și să controleze mai mult teritoriu din Ucraina și nici nu vor atenta la granițele altui stat european. Și asta nu e tot! Nici nu visam că vom putea obține (pentru Ucraina) ceva similar protecției oferite de Articolul 5 din Tratatul NATO. Dar nu prin NATO, ci direct de la SUA și alte state europene. Iar asta e ceva nemaipomenit”.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Va trebui să existe niște garanții de securitate ca parte a acordului final. Dar ce înseamnă asta, cum vor arăta aceste garanții, ce rol vom avea noi (SUA) în asta, aceste aspecte urmează să fie puse pe hârtie și decise în următoarele zile cu partenerii noștri”.

Pe de altă parte, șeful diplomației americane a ținut să explice că sancțiunile impuse până acum Moscovei n-au descurajat deloc agresiunile ruse.

De altfel, rușii au atacat cu ferocitate Ucraina și în ultimele 12 ore. Au bombardat simultan Harkov, Odesa și Zaporojie, ucigând cel puțin 10 civili ucraineni, inclusiv doi co

